【予算6800円〜】でこんな体験できるなんて！　3年連続ミシュラン掲載レストランで叶える、コスパ最高の丸の内贅沢ディナー

「ミシュラン掲載レストラン」と聞くと、少し敷居が高いと感じていませんか？でも、ご安心ください。丸の内「THE UPPER（アッパー）」では、ディナーコースでも6800円～と、世界レベルの美食と絶景を、驚くほどリーズナブルに体験できるコスパ最高のレストランなんです！

そんな「THE UPPER」は、昨年、一昨年に続き、今年もミシュランセレクテッドレストランに選出。3年連続で『ミシュランガイド東京 2026』に掲載されました。

丸の内のフレンチレストラン「THE UPPER（アッパー）」は、2025年「アジアのベストレストラン50」8位にランクインし、ミシュラン2つ星を獲得している大阪「La Cime」高田裕介氏をパートナーシェフに迎え、本場さながらの “ブラッスリーメニュー” を提供している人気店です。

丸の内の店選びに迷ったら、「THE UPPER」を選べば間違いなさそうです！

THE UPPER（アッパー）

住所：東京都千代田区丸の内1丁目3-4丸の内テラス9・10階

電話：03-5962-9909

営業時間：11:00～15:30/17:30～23:00、土曜11:00～23:00、日曜11:00～22:00

定休：不定休（丸の内テラスに準ずる）