街並み・運河・ソフトクリーム!　小樽の魅力、また増えた。至福のひと巻き「OTARU SOFTCREAM」誕生

こだわりが詰まった小樽のソフトクリーム店

小樽の地鶏が3日に1個産む卵が、ソフトクリームになった！

旅先でふと立ち寄ったお店のソフトクリームが、忘れられない味になることがあります。観光地にはそういう出会いが潜んでいて、小樽もそのうちのひとつ。食べ物に土地の記憶が宿るとしたら、素材から徹底的に「小樽らしさ」を追いかけたソフトクリームは、その最たる例かもしれません。だって、「小樽のソフトクリーム」という響きだけで、もう美味しそうですもん！

「OTARU SOFTCREAM」が、2026年5月20日に小樽市朝里川温泉郷にオープンしました。「小樽の魅力をソフトクリームで表現する」をコンセプトに、地元素材にこだわった2つの味を提供します。

看板メニューの2つの味

看板メニューのひとつ「小樽ソフト」は、小樽産の平飼い地鶏の卵を使用。3日に1個ほどしか産まれないという希少な卵と倉島牛乳を組み合わせた、濃厚なカスタードを思わせる上品な味わいのソフトクリームです。

もうひとつの「朝里ダムソフト」は、小樽の老舗菓子店「新倉屋」の花園だんごにも使われる黒ごまパウダーを贅沢に使った一品。店舗近くの観光スポット「朝里ダム」をモチーフにしていて、香ばしい和の風味が口に広がります。温泉帰りやドライブの途中など、気軽に立ち寄れるロケーションも魅力のひとつです。

小樽という街の風土が、一本のソフトクリームに凝縮されている──そう聞くと、少し大げさに聞こえるかもしれません。でも実際に食べてみたら、その意味がわかる気がします。小樽市の朝里川温泉郷を訪れた際には、ぜひ立ち寄ってみてほしい、小樽の新名物スイーツです！

OTARU SOFTCREAM

所在地：小樽市新光5丁目12番25号 朝里川温泉郷・湯の花朝里殿/SAUNA Otaru arch隣

営業時間：11:00～17:00

定休日：不定休