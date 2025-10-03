【仕事帰りに、寄り道しない？】大手町を夜風と楽しむ秋祭り、やってます

今日も一日お疲れ様でした。まっすぐ家に帰るのもいいけれど、今夜は少しだけ寄り道しませんか？

東京サンケイビルでは、秋の夜風が心地よい空間に、期間限定の木曜日と金曜日に、キンキンに冷えたビールはもちろん、日替わりで日本酒やカクテルも楽しめちゃう「ハロウィンおつまみ屋台」が登場。さらに、計9台のキッチンカーによる「キッチンカー 秋の味覚グルメ選手権」も開催と、一日の疲れを忘れさせてくれる秋祭り「東京サンケイビル 秋まつり2025」が開催中です。

このほかにも、会社対抗長縄大会やトークショーやチャリティライブなど、楽しめるイベントも盛り沢山！

秋だって祭りだ祭りだ！

10月20日（月）から10月31日（金）まで、東京サンケイビル SHOPS & RESTAURANTS「東京サンケイビル 秋まつり2025」が開催します。

ハロウィンおつまみ屋台

日時：10月23日(木)・24日(金)・30日(木)・31日(金)18:00～21:00

会場：1F フラット ※雨天中止

バラエティ豊かなおつまみキッチンカーが日替わりで登場！ ニユートーキヨーのキッチンカーではサッポロ生ビール「黒ラベル」を中心としたドリンクを用意。木曜日は日本酒系、金曜日はカクテル系のドリンクキッチンカーも出店します。

第6回 大手町・会社対抗 長縄大会

日時：10月22日（水）12:00～13:00

会場：1F フラット ※雨天時は10月29日（水）に実施

1チーム8～10名の16チームで長縄跳び。持ち時間5分の中で連続して最も多く跳んだチームが優勝です。2024年の記録は123回！

三越劇場公演「わが歌ブギウギー笠置シヅ子物語ー」上演記念 スペシャルトーク

日時：10月23日（木）12:15～12:40

会場：1F フラット ※雨天中止

出演：キムラ緑子、松村雄基

2026年1月に日本橋三越本店6階三越劇場にて『わが歌ブギウギ－笠置シヅ子物語－』の上演が決定。それを記念して、出演者2名によるスペシャルトークショーを開催します。

鳥取県・岡山県フェア

日時：11月4日(火)～5日(水)11:00～19:00

会場：B1F プロモコーナーⅠ

“食パラダイス”鳥取、“晴れの国”岡山の共同アンテナショップ「とっとり・おかやま新橋館」が両県の選りすぐりの品を出張販売。

東京サンケイビル 秋まつり2025

実施期間：2025年10月20日（月）～10月31日（金）

場所：東京サンケイビル 1F フラット、B1F プロモコーナーⅠ、B1・B2Fブリックギャラリーほか

内容：

・第6回 大手町・会社対抗 長縄大会

・三越劇場公演「わが歌ブギウギー笠置シヅ子物語ー」上演記念 スペシャルトーク

・AGEs測定＋ちょこっと体力測定会

・キッチンカー 秋の味覚グルメ選手権

・FNSチャリティキャンペーン presents 宇海-UUMI- ライブ

・「楽しくアクション！SDGs」多様性スペシャルサポーターHANDSIGN ライブ

・兵庫県新温泉町特産品市

・産経新聞厚生文化事業団 アイデア市場

・鳥取県・岡山県フェア

・産経はばたけアート公募展 ほか