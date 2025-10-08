「ランチ休憩にスパ」大手町の新常識になりそう！ オフィスの近くでヘッドスパ＆仮眠可の非日常空間

興味はあるもののまだ体験したことがないものの1つがヘッドスパです。受けたことがある友達によると、ヘッドスパ中に眠りに落ちるのが最高に気持ちよくて、目覚めたあとかなりスッキリするんだとか…！ 気になる！

2026年1月14日（水）までの期間限定で、大手町パークビル・ホトリア広場にドライヘッドスパがオープン中。期間限定といっても、しっかりと満足感のある施術を提供し、そのまま仮眠もできるとのこと。いよいよ私もヘッドスパデビューしてみようかな！

コンテナ式店舗でヘッドスパ

三菱地所株式会社は、株式会社CINCAと共同で遊休スペースや暫定利用地を活用した移動型コンテンツ事業の実証実験の第1弾として、コンテナ式の店舗を活用し、体験型のコンテンツとしてビジネスワーカー向けのドライヘッドスパ「Mori no Spa」を大手町パークビル・ホトリア広場にて2026年1月14日（水）までの期間限定でオープンしました。

短時間で満足できる施術と、そのまま仮眠できる空間を提供し、新しい発想や集中力が生まれる時間を届けます。

「Mori no Spa」コンセプト

①オフィス近くで、非日常にトリップ

オフィス街から一歩で辿り着ける深い森。仕事の合間に立ち寄り、思考をリセットする静かな非日常の空間が広がります。

②短時間でも満足できる濃密施術

一般的に短時間の施術は“お試し”コースとされています。「Mori no Spa」では短時間の施術でありながら、アイマスク、耳栓、アロマを組み合わせ濃密な施術に仕上げました。

③施術後はそのまま仮眠もできる

施術でほどけた心地よさをそのままに、静かな余韻に包まれながら仮眠をお取りいただけます。

ドライヘッドスパ「Mori no Spa」

住所：東京都千代田区大手町一丁目1ホトリア広場

実証期間：2025年10月15日（水）〜2026年1月14日（水）

営業時間：月〜金 12:00〜20:00、土日祝 11:00〜19:00

定休日：なし