「理想はミッキーと3人の丸の内クリスマス！」キンプリ・永瀬廉＆髙橋海人、ディズニーとのコラボで二重にまぶしい点灯式

いよいよ11月も半ばに差し掛かり、街がクリスマスムードに包まれてきています。大手町・丸の内・有楽町エリアでは、2025年11月13日（木）から2026年1月4日（日）の期間、よろこびや感動、幸福感に包まれるディズニーの物語の特別な瞬間をテーマにしたホリデーイベント“MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025「Disney JOYFUL MOMENTS」”が開催されています！

メイン会場となるのは、丸ビル1階マルキューブ。イベント初日となる11月13日（木）には、“ミッキーのベストフレンド”であるKing & Princeの永瀬廉さんと髙橋海人さんがゲストとして登場し、点灯式が開催されました。

King & Princeが丸の内でモニュメントの点灯式に登場

11月13日（木）、“MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025「Disney JOYFUL MOMENTS」”のメイン会場である丸ビル1階マルキューブでは、ミッキー＆フレンズをテーマとしたモニュメント、Celebration Tree の点灯式が実施されました。

点灯式には、「ミッキーマウス・マーチ」に続く、ミッキーの新たなオフィシャルテーマソング「What We Got ～奇跡はきみと～」をリリースした、ミッキーのベストフレンド・King & Princeの永瀬廉さんと髙橋海人さんがゲストとして登場。

マルキューブに設置されたモニュメントを見て、その大きさに驚く永瀬さんと髙橋さん。今年のクリスマスの過ごし方について聞かれると、「せっかくこんなに素敵なモニュメントが飾られてるから、ミッキーと一緒に来るしかないですね。最後はやっぱり夜景を見ながらディナーで締めたいですね」と話す永瀬さん。「一緒に来る？」と髙橋さんのことも誘います。

一方、髙橋さんは、「これまでクリスマスはありがたいことにお仕事でKing & Princeで過ごすことが多かったんですが、このモニュメントを見て、子供の頃に家族でクリスマスのイルミネーションに出かけていたことを思い出しました。なので今年は丸の内に廉とミッキーとも、家族と一緒にも、2回は来たいですね」と話しました。

いよいよ点灯の瞬間、永瀬さんと髙橋さんが一緒に点灯ボタンを押し、モニュメントが光り輝きます。モニュメントの輝きに永瀬さんは「おお～！」と歓声を上げてガッツポーズ。髙橋さんは「とにかくきれいで、興奮しますね」と話します。

また、このモニュメントでは毎日17時～21時の間、15分おきに「What We Got ～奇跡はきみと～」の音源に合わせた特別演出を実施。永瀬さんと髙橋さんも演出を鑑賞しました。

永瀬さんは「自分たちの音楽に合わせてすごくステキにライトアップされて、感動です。ずっと見ていたくなります」と演出のすばらしさに心を掴まれた様子。髙橋さんも「超幸せな気分になりました」と笑顔を見せ、「どちらかというと冬は寒いから苦手だったんですが、これを見れるのか！ 寒さを忘れちゃうくらい温かい気持ちになれますね」と話しました。

“MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025「Disney JOYFUL MOMENTS」”は、2026年1月4日（日）まで開催。期間中は、ミッキー＆フレンズをはじめ、『アナと雪の女王』『トイ・ストーリー』『塔の上のラプンツェル』『くまのプーさん』、そして12月5日（金）に劇場公開の『ズートピア２』といった、ディズニー・アニメーションをモチーフにした装飾が、丸の内エリア各所に登場しています。丸の内エリアでディズニーの世界観に浸る、とっておきのクリスマスを過ごしてみては。

MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025 「Disney JOYFUL MOMENTS」

開催期間：2025年11月13日（木）～2026年1月4日（日）

※2026年1月1日（木・祝）は休館

開催場所：丸ビル、新丸ビル、丸の内オアゾ、丸の内ブリックスクエア ほか