なぜ毎年売り切れるのか？　ザ・メープルマニア「クリスマス缶」今年も争奪戦の予感！

発売されるやいなや、毎年多くのファンが店舗に駆けつけるザ・メープルマニアの「メープルクリスマス缶」。今年もかわいい新デザインで、早くも争奪戦必至な予感！

発売は11月1日(土)から。まずはこの限定缶をゲットしてクリスマス気分を盛り上げましょう！

煌めく限定缶「メープルクリスマス缶」

「ザ・メープルマニア」では、グランスタ東京店など各店で11月1日(土)に「メープルクリスマス缶」を期間限定で発売します。

メープルクリスマス缶

価格：￥2,390（税込）

販売店：

常設店舗：グランスタ東京店、京王新宿店、メープルスタンドルミネ北千住店、ミスターメープル グランスタ東京店

催事店舗：羽田空港第2T食賓館時計台3番前、羽田空港第1T東京食賓館 Eゲート前 他

味わいにこだわり抜きリニューアルした看板商品“メープルバタークッキー”をはじめ、しっとりと焼き上げた“メープルフィナンシェ”、さらにサクサクのパイ生地にメープルクリームをサンドした“メープルパイサンド”が楽しめる、盛りだくさんの詰合せです。

缶のデザインは、クリスマスパーティの準備をする坊やと、それを見守る愛らしい愛犬バディのストーリー。クリスマスのコスチュームで楽しむふたりの姿は、眺めるだけで心が温まります。

ザ・メープルマニア

住所：東京都千代田区丸の内1-9-1

JR東京駅１階改札内

営業時間：8:00～22:00、（日・祝日）8:00～21:00

※翌日が休日の場合は、22:00まで営業