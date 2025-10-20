最終処分価格110円のiPhoneケースも並ぶ、在庫限定アウトレットセール開催中【エレコムダイレクトショップ】

PC周辺機器メーカー「ELECOM」の直営通販サイト「エレコムダイレクトショップ本店」では、ただいま在庫限定アウトレットセール開催中。毎月値下げアイテムが追加されるお得なセールをお見逃しなく！

最終処分価格！驚異の110円コーナー

送料無料まであと少しという方、消耗品をストックしたい方必見。iPhone 16シリーズのケースやフィルム、Apple Watchアクセサリーなど、最終処分価格となる110円（税込）の商品が多数登場しています。まとめ買いされる方が多いため、在庫があるうちにお早めに！

人気商品も大幅値下げ中

インナーバッグ、バックパックなど、人気の周辺機器やバッグもアウトレット価格で購入可能です。

まとめ買いでさらにお得！

2,200円以上のご注文で送料無料となります。110円コーナーの商品を組み合わせることで、送料を気にせずお目当ての商品をまとめて購入する絶好のチャンスです。

セール商品の一例を挙げると、防犯バックパック28L「BM-BPSC01LBK」が驚きの3,058円で販売中。

大切な荷物をしっかり守る、海外旅行にも使えるTSAロック付きの防犯バックパックです。ダイヤルロック式なので、鍵をなくす心配がありません。前面フラップ裏にある隠しポケットには、スキミング防止機能を搭載。クレジットカードやパスポートなどへの、意図しないアクセスを防ぎます。