いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第140回
RTX 5070で、さらに32GB＋2TB。arkhive「ASRockカスタム祭り」で狙いたい35万円台PC
2026年05月12日 12時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
アーク「ASRock BTO カスタム祭り」をチェック
アークオンラインストアで、「ASRockカスタム祭り」を実施中。対象のASRock製マザーボードが最大15,000円引きになるほか、グラフィックカードや電源ユニット、水冷CPUクーラーも割引対象となるBTOキャンペーンだ。
RTX 50シリーズやRyzen 9000シリーズを採用したゲーミングPCも展開されており、対象パーツを標準搭載したモデルでは、本体価格が値引きされた構成も販売されている。
アーク「ASRock BTO カスタム祭り」おすすめの1台
arkhive Gaming Custom GC-A7G57M
販売価格 359,800円
【CPU】AMD Ryzen 7 9700X
【GPU】GeForce RTX 5070 12GB
【メモリ】32GB DDR5-5600
【ストレージ】2TB NVMe SSD
GeForce RTX 5070に加え、32GBメモリと2TB SSDを標準搭載したモデル。16GBメモリや1TB SSD構成のモデルも多い中、最初から容量に余裕を持たせた構成になっている。Ryzen 7 9700Xや360mm水冷CPUクーラーも採用。
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