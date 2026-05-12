RTX 5070で、さらに32GB＋2TB。arkhive「ASRockカスタム祭り」で狙いたい35万円台PC

※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

アーク「ASRock BTO カスタム祭り」をチェック

アークオンラインストアで、「ASRockカスタム祭り」を実施中。対象のASRock製マザーボードが最大15,000円引きになるほか、グラフィックカードや電源ユニット、水冷CPUクーラーも割引対象となるBTOキャンペーンだ。

RTX 50シリーズやRyzen 9000シリーズを採用したゲーミングPCも展開されており、対象パーツを標準搭載したモデルでは、本体価格が値引きされた構成も販売されている。

アーク「ASRock BTO カスタム祭り」おすすめの1台

arkhive Gaming Custom GC-A7G57M

販売価格 359,800円

【CPU】AMD Ryzen 7 9700X

【GPU】GeForce RTX 5070 12GB

【メモリ】32GB DDR5-5600

【ストレージ】2TB NVMe SSD

GeForce RTX 5070に加え、32GBメモリと2TB SSDを標準搭載したモデル。16GBメモリや1TB SSD構成のモデルも多い中、最初から容量に余裕を持たせた構成になっている。Ryzen 7 9700Xや360mm水冷CPUクーラーも採用。