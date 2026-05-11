「上位モデルのほうが安い」が発生中。ドスパラ「価格逆転!? 特別還元フェア」

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ドスパラ「価格逆転!? 特別還元フェア」をチェック

ドスパラでは、「価格逆転!? 特別還元フェア」を実施中。通常は上位になるほど高くなるCPU・GPU構成が、対象モデルでは下位構成より1,000円安い。RTX 5070やRTX 5080搭載モデルも対象で、「上位モデルのほうが安い」が実際に起きているセールになっている。

予告なく終了、およびラインアップが変更される場合があるため、気になる場合は早めにチェックしておきたい。

ドスパラ「価格逆転!? 特別還元フェア」おすすめの1台

GALLERIA XPC7A-R57-GD

基本構成 323,980円

【CPU】Core Ultra 7 265F

【GPU】GeForce RTX 5070 12GB

【メモリ】16GB DDR5

【ストレージ】1TB Gen4 SSD

Core Ultra 7 265FとRTX 5070を搭載したデスクトップPC。同シリーズのRTX 5060 Ti 16GB搭載モデルより1,000円安く設定されている。

「Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition for PC」とPC Game Pass同梱版になっているのも特徴。購入後すぐにゲームを始めやすい構成になっている。

通常なら価格差で迷いやすいRTX 5070クラスだが、今回の「価格逆転!? 特別還元フェア」では、上位構成のほうが安い。GPU性能重視で考えているなら、検討してみるタイミングかもしれない。