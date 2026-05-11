いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第139回
「上位モデルのほうが安い」が発生中。ドスパラ「価格逆転!? 特別還元フェア」
2026年05月11日 15時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
ドスパラ「価格逆転!? 特別還元フェア」をチェック
ドスパラでは、「価格逆転!? 特別還元フェア」を実施中。通常は上位になるほど高くなるCPU・GPU構成が、対象モデルでは下位構成より1,000円安い。RTX 5070やRTX 5080搭載モデルも対象で、「上位モデルのほうが安い」が実際に起きているセールになっている。
予告なく終了、およびラインアップが変更される場合があるため、気になる場合は早めにチェックしておきたい。
ドスパラ「価格逆転!? 特別還元フェア」おすすめの1台
基本構成 323,980円
【CPU】Core Ultra 7 265F
【GPU】GeForce RTX 5070 12GB
【メモリ】16GB DDR5
【ストレージ】1TB Gen4 SSD
Core Ultra 7 265FとRTX 5070を搭載したデスクトップPC。同シリーズのRTX 5060 Ti 16GB搭載モデルより1,000円安く設定されている。
「Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition for PC」とPC Game Pass同梱版になっているのも特徴。購入後すぐにゲームを始めやすい構成になっている。
通常なら価格差で迷いやすいRTX 5070クラスだが、今回の「価格逆転!? 特別還元フェア」では、上位構成のほうが安い。GPU性能重視で考えているなら、検討してみるタイミングかもしれない。
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