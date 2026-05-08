いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第138回
RTX 5070＋32GBで24万円台。arkhive週替わりセールで狙うゲーミングPC
2026年05月08日 14時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
arkhive（アークハイブ）PC 週替わりセールをチェック
アークオンラインストアでは、「arkhive PC週替わりセール」を実施中。毎週木曜更新の台数限定セールで、対象モデルは予定台数に達し次第終了となる。ハイエンド構成から価格重視モデルまで幅広く用意されており、気になっていた構成を通常時より安く狙えるのが特徴だ。
arkhive（アークハイブ）PC 週替わりセールおすすめの1台
arkhive Gaming Custom GC-A7G57M
基本モデル 279,800円 → 249,800円（10％オフ）
【GPU】GeForce RTX 5070 12GB
【メモリ】32GB DDR4-3200
【ストレージ】1TB SSD
Ryzen 7 5700X、GeForce RTX 5070 12GB、32GBメモリ、1TB SSDを搭載したデスクトップPC。GeForce RTX 5070搭載モデルとしては、32GBメモリ込みで24万円台に収まっているのがポイントだ。ゲームだけでなく、録画や配信、動画編集まで視野に入れやすい。
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