RTX 5070＋32GBで24万円台。arkhive週替わりセールで狙うゲーミングPC

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arkhive（アークハイブ）PC 週替わりセールをチェック

アークオンラインストアでは、「arkhive PC週替わりセール」を実施中。毎週木曜更新の台数限定セールで、対象モデルは予定台数に達し次第終了となる。ハイエンド構成から価格重視モデルまで幅広く用意されており、気になっていた構成を通常時より安く狙えるのが特徴だ。

arkhive（アークハイブ）PC 週替わりセールおすすめの1台

arkhive Gaming Custom GC-A7G57M

基本モデル 279,800円 → 249,800円（10％オフ）

【CPU】AMD Ryzen 7 5700X

【GPU】GeForce RTX 5070 12GB

【メモリ】32GB DDR4-3200

【ストレージ】1TB SSD

Ryzen 7 5700X、GeForce RTX 5070 12GB、32GBメモリ、1TB SSDを搭載したデスクトップPC。GeForce RTX 5070搭載モデルとしては、32GBメモリ込みで24万円台に収まっているのがポイントだ。ゲームだけでなく、録画や配信、動画編集まで視野に入れやすい。