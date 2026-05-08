「16GBで足りる？」を、555円で解決。RTX 5060 Ti搭載GALLERIAがGWセール対象

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ドスパラ「ゴーゴーゴールデンウィークフェア2026」をチェック

ドスパラでは現在、「ゴーゴーゴールデンウィークフェア2026」を実施中。対象PCでは、メモリ16GB→32GBへの変更や、水冷CPUファン、850W電源へのアップグレードを555円で追加できる。

RTX 5060 Ti／5070／5080搭載モデルなどが対象で、購入時にカスタマイズしやすい内容になっている。555円以上の購入＆エントリーで、最大5万ポイント還元が当たるキャンペーンも実施中。

「ゴーゴーゴールデンウィークフェア2026」おすすめの1台

GALLERIA XPR7M-R56T8G-GD

基本構成 229,980円（555円カスタマイズ対象：メモリ・水冷・電源）

【CPU】Ryzen 7 7700

【GPU】GeForce RTX 5060 Ti 8GB

【メモリ】16GB DDR5

【ストレージ】500GB Gen4 SSD

Ryzen 7 7700とGeForce RTX 5060 Ti 8GBを搭載したデスクトップPC。今回のキャンペーンでは、メモリ32GB化や水冷CPUファン化、850W電源化を555円で追加できる対象モデルになっている。