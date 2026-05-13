いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第143回
“PC版マイクラ”を始めてみたいならこれ！ ゲーミングノートPCが13万円台
2026年05月13日 15時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
ゲーミングノートPC「GALLERIA ガレリア」をチェック
ドスパラでは現在、ゲーミングノートPC「GALLERIA（ガレリア）」を販売中。「Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition for PC」やPC Game Pass同梱モデルも展開されている。
RTX 3050搭載の13万円台モデルから、RTX 5070 Ti搭載のハイエンドモデルまで用意。マイクラをきっかけにPCゲームを始めてみたい人向けのラインアップもそろっている。
ゲーミングノートPC「GALLERIA ガレリア」おすすめの1台
GALLERIA RL7C-R35-5N 『Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版』
販売価格：134,980円
【CPU】Core i7-13620H
【GPU】GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU
【メモリ】16GB
【ストレージ】500GB SSD
16GBメモリや500GB SSD、165Hz表示対応のフルHDディスプレイを備えた構成で、「Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition for PC」やPC Game Pass同梱モデルとして展開されている。
“PC版マイクラ”を始めてみたい人向けの価格帯で、翌日出荷にも対応。レビュー評価は4.75と高い。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第142回
トピックス約4.5万円引きでRX 9070 XT＋32GB。STORMらしいデザインPCが大感謝価格！
-
第141回
トピックス“最初の一台”はこれを買えばOK。ドスパラのゲーミングPCセットが5,555円引き
-
第140回
トピックスRTX 5070で、さらに32GB＋2TB。arkhive「ASRockカスタム祭り」で狙いたい35万円台PC
-
第139回
トピックス「上位モデルのほうが安い」が発生中。ドスパラ「価格逆転!? 特別還元フェア」
-
第138回
トピックスRTX 5070＋32GBで24万円台。arkhive週替わりセールで狙うゲーミングPC
-
第137回
トピックス「16GBで足りる？」を、555円で解決。RTX 5060 Ti搭載GALLERIAがGWセール対象
-
第136回
トピックスRyzen 7 7800X3D × RTX 5070 × 32GBで約30万円。STORM「GWセール」実施中
-
第135回
トピックス5070 Tiより、RTX 5080が安い？ “価格逆転”のドスパラPCセール
-
第134回
トピックスアーク「在庫一掃セール」、RTX5070×32GBで約30万円のMSI「Katana 17 HX」
-
第133回
トピックス売り切れ御免！ RTX 5060 Ti搭載で12万円台。ドスパラ台数限定デスクトップPC
- この連載の一覧へ