“PC版マイクラ”を始めてみたいならこれ！ ゲーミングノートPCが13万円台

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ゲーミングノートPC「GALLERIA ガレリア」をチェック

ドスパラでは現在、ゲーミングノートPC「GALLERIA（ガレリア）」を販売中。「Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition for PC」やPC Game Pass同梱モデルも展開されている。

RTX 3050搭載の13万円台モデルから、RTX 5070 Ti搭載のハイエンドモデルまで用意。マイクラをきっかけにPCゲームを始めてみたい人向けのラインアップもそろっている。

ゲーミングノートPC「GALLERIA ガレリア」おすすめの1台

GALLERIA RL7C-R35-5N 『Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版』

販売価格：134,980円

【CPU】Core i7-13620H

【GPU】GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU

【メモリ】16GB

【ストレージ】500GB SSD

16GBメモリや500GB SSD、165Hz表示対応のフルHDディスプレイを備えた構成で、「Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition for PC」やPC Game Pass同梱モデルとして展開されている。

“PC版マイクラ”を始めてみたい人向けの価格帯で、翌日出荷にも対応。レビュー評価は4.75と高い。