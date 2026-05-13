約4.5万円引きでRX 9070 XT＋32GB。STORMらしいデザインPCが大感謝価格！

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STORM「即納モデル 最短当日出荷」をチェック

STORMで、最短当日出荷に対応した「即納モデル」を販売中。「限界価格に挑戦！ 大感謝価格！」として、RX 9070 XTやRTX 5070 Ti搭載モデルなどを特別価格でラインアップしている。

対象モデルには、液晶簡易水冷やデザイン性にこだわったモデルも用意。STORMらしい見た目にこだわったゲーミングPCを、すぐ導入しやすい即納構成で展開しているのも特徴だ。

なお、即納モデルは営業日午前9時までの注文・入金確認完了で当日出荷に対応。モデルによっては台数限定や早期終了となる場合もあるため、気になる構成がある場合は早めにチェックしておきたい。

STORM「即納モデル 最短当日出荷」おすすめの1台

FK-PSK97XA97XT

通常価格：334,800円 → 289,800円

【CPU】AMD Ryzen 7 9700X

【GPU】Radeon RX 9070 XT 16GB

【メモリ】32GB DDR5

【ストレージ】1TB NVMe SSD

【OS】Windows 11 Home 64bit

RX 9070 XTや32GBメモリを搭載した高性能構成に加え、STORMらしいデザイン性も特徴のモデル。最短当日出荷に対応した即納モデルなので、早めに導入したい人にも向いている。