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ドスパラ、「ゲーミングPCアワード 2025-2026」受賞記念モデル！ GeForce RTX 5070／5080搭載構成をラインアップ
2026年05月14日 13時00分更新
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ドスパラ「ゲーミングPCアワード 2025-2026」受賞記念モデルをチェック
ドスパラでは現在、「ゲーミングPCアワード 2025-2026」受賞記念モデルを展開中。GALLERIAが「デスクトップPC」部門で5年連続1位を受賞したことを記念したモデルとなっている。
ラインアップには、GeForce RTX 5070／5080搭載構成を用意。Ryzen 7 9800X3Dを採用したハイエンドモデルのほか、Core Ultra 7 265F搭載モデルなども展開。また、各モデルは「Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition for PC」やPC Game Pass同梱版として展開されている。
ドスパラ「ゲーミングPCアワード 2025-2026」受賞記念モデルおすすめの1台
GALLERIA XPC7A-R57-GD ゲーミングPCアワード2025-2026受賞記念モデル
基本構成 販売価格：312,980円
【CPU】Core Ultra 7 265F
【GPU】GeForce RTX 5070 12GB
【メモリ】32GB DDR5
【OS】Windows 11 Home
「GALLERIA XPC7A-R57-GD」は、Core Ultra 7 265FとGeForce RTX 5070 12GBを搭載したゲーミングPC。32GB DDR5メモリやWindows 11 Homeを採用する。
ガンメタルカラーに加え、ホワイトモデルも用意されている。GeForce RTX 5070搭載の受賞記念モデルとして展開中だ。
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