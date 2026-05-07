5070 Tiより、RTX 5080が安い？ “価格逆転”のドスパラPCセール

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ドスパラ「価格逆転！？特別還元フェア」をチェック

ドスパラでは、「価格逆転！？特別還元フェア」を実施中。対象PCでは、上位CPU・GPU構成のモデルが下位構成より1,000円安く購入できる。

GeForce RTX 5080やRTX 5070 Tiなどを搭載したモデルが対象で、通常よりも上位構成を選びやすい内容になっている。

予告なく終了、およびラインアップが変更される場合があるため、購入前に確認しておきたい。

ドスパラ「価格逆転！？特別還元フェア」おすすめの1台

GALLERIA XMR9A-R58-GD（Ryzen 9 9950X3D × RTX 5080）

基本構成 573,980円

【CPU】Ryzen 9 9950X3D

【GPU】GeForce RTX 5080 16GB

【メモリ】32GB（DDR5）

【ストレージ】2TB Gen4 SSD

今回のキャンペーンで象徴的なのがこのモデル。RTX 5080を搭載した上位構成ながら、同シリーズのRTX 5070 Ti搭載モデルより1,000円安く設定されている。

573,980円で、Ryzen 9 9950X3DとRTX 5080、32GBメモリ、2TB SSDを備えた構成。