いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第135回
5070 Tiより、RTX 5080が安い？ “価格逆転”のドスパラPCセール
2026年05月07日 12時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
ドスパラ「価格逆転！？特別還元フェア」をチェック
ドスパラでは、「価格逆転！？特別還元フェア」を実施中。対象PCでは、上位CPU・GPU構成のモデルが下位構成より1,000円安く購入できる。
GeForce RTX 5080やRTX 5070 Tiなどを搭載したモデルが対象で、通常よりも上位構成を選びやすい内容になっている。
予告なく終了、およびラインアップが変更される場合があるため、購入前に確認しておきたい。
ドスパラ「価格逆転！？特別還元フェア」おすすめの1台
GALLERIA XMR9A-R58-GD（Ryzen 9 9950X3D × RTX 5080）
基本構成 573,980円
【CPU】Ryzen 9 9950X3D
【GPU】GeForce RTX 5080 16GB
【メモリ】32GB（DDR5）
【ストレージ】2TB Gen4 SSD
今回のキャンペーンで象徴的なのがこのモデル。RTX 5080を搭載した上位構成ながら、同シリーズのRTX 5070 Ti搭載モデルより1,000円安く設定されている。
573,980円で、Ryzen 9 9950X3DとRTX 5080、32GBメモリ、2TB SSDを備えた構成。
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