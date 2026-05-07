Ryzen 7 7800X3D × RTX 5070 × 32GBで約30万円。STORM「GWセール」実施中

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STORM「GWセール」をチェック

STORMで、幻界GOLDや鏡界シリーズなど人気モデルが並ぶ「GWセール」を実施中。RTX 5060〜5070 TiやRX 9070 XTなどを搭載したモデルが対象で、20万円台後半から40万円台まで幅広く展開している。

ラインナップは期間中でも入れ替わる可能性があり、気になる構成があれば早めにチェックしておきたい。

STORM「GWセール」おすすめの1台

K2-PSK78X3D57

お買い得モデル 299,800円

【CPU】Ryzen 7 7800X3D

【GPU】GeForce RTX 5070（12GB）

【メモリ】32GB（DDR5）

【ストレージ】1TB NVMe SSD

Ryzen 7 7800X3DとGeForce RTX 5070に加え、メモリ32GBを搭載した構成。この価格帯の中でも、ゲーム用途を中心に使いやすいバランスになっている。

30万円前後で探すなら見比べて選びたい

30万円前後のモデルも複数用意されており、GPUやCPUの違いで構成が分かれる。用途に合わせてしっかり比較して選びたい。