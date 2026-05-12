いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第141回
“最初の一台”はこれを買えばOK。ドスパラのゲーミングPCセットが5,555円引き
2026年05月12日 14時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
ドスパラ「ゲーミングPCスターターセット」をチェック
ドスパラでは現在、「ゲーミングPCスターターセット」を販売中。対象セットでは5,555円引きクーポンが用意されており、ゲーミングPC本体に加えて、モニターやキーボード、マウス、ヘッドセットなどをまとめて揃えられる。
「ゲーミングPCを始めたいけど、何を買えばいいかわからない」という人は意外と多い。PC本体だけでなく、ディスプレイやキーボード、マウスなども必要になり、あとから買い足していくと想像以上に迷いやすい。
今回のスターターセットは、そうした“最初の一式”をまとめて選びやすいのが特徴。セットによっては240Hz対応モニターやLogicool製デバイスなども含まれており、届いた日からそのままゲームを始められる。
ドスパラ「ゲーミングPCスターターセット」おすすめの1台
GALLERIA XPR7A-R57-GD Ryzen 7 7700搭載 ゲーミングスターターセット
パソコン＋周辺機器込みで 346,640円
GALLERIA「XPR7A-R57-GD」は、Ryzen 7 7700とGeForce RTX 5070 12GBを搭載したゲーミングPCセット。16GBメモリや1TB Gen4 SSDを備え、23.8インチ・240Hz対応モニターやLogicool製のキーボード、マウス、ヘッドセットもまとめて揃えられる。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第140回
トピックスRTX 5070で、さらに32GB＋2TB。arkhive「ASRockカスタム祭り」で狙いたい35万円台PC
-
第139回
トピックス「上位モデルのほうが安い」が発生中。ドスパラ「価格逆転!? 特別還元フェア」
-
第138回
トピックスRTX 5070＋32GBで24万円台。arkhive週替わりセールで狙うゲーミングPC
-
第137回
トピックス「16GBで足りる？」を、555円で解決。RTX 5060 Ti搭載GALLERIAがGWセール対象
-
第136回
トピックスRyzen 7 7800X3D × RTX 5070 × 32GBで約30万円。STORM「GWセール」実施中
-
第135回
トピックス5070 Tiより、RTX 5080が安い？ “価格逆転”のドスパラPCセール
-
第134回
トピックスアーク「在庫一掃セール」、RTX5070×32GBで約30万円のMSI「Katana 17 HX」
-
第133回
トピックス売り切れ御免！ RTX 5060 Ti搭載で12万円台。ドスパラ台数限定デスクトップPC
-
第132回
トピックスメモリ16GBから32GBへの変更が555円。水冷や電源の変更も同額のドスパラGWセール
-
第131回
トピックスVAIOを安く買うならここ。F14が12万円台で買える旧型アウトレット【VAIOストア】
- この連載の一覧へ