“最初の一台”はこれを買えばOK。ドスパラのゲーミングPCセットが5,555円引き

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ドスパラ「ゲーミングPCスターターセット」をチェック

ドスパラでは現在、「ゲーミングPCスターターセット」を販売中。対象セットでは5,555円引きクーポンが用意されており、ゲーミングPC本体に加えて、モニターやキーボード、マウス、ヘッドセットなどをまとめて揃えられる。

「ゲーミングPCを始めたいけど、何を買えばいいかわからない」という人は意外と多い。PC本体だけでなく、ディスプレイやキーボード、マウスなども必要になり、あとから買い足していくと想像以上に迷いやすい。

今回のスターターセットは、そうした“最初の一式”をまとめて選びやすいのが特徴。セットによっては240Hz対応モニターやLogicool製デバイスなども含まれており、届いた日からそのままゲームを始められる。

ドスパラ「ゲーミングPCスターターセット」おすすめの1台

GALLERIA XPR7A-R57-GD Ryzen 7 7700搭載 ゲーミングスターターセット

パソコン＋周辺機器込みで 346,640円

GALLERIA「XPR7A-R57-GD」は、Ryzen 7 7700とGeForce RTX 5070 12GBを搭載したゲーミングPCセット。16GBメモリや1TB Gen4 SSDを備え、23.8インチ・240Hz対応モニターやLogicool製のキーボード、マウス、ヘッドセットもまとめて揃えられる。