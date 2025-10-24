ジャンボ宝くじ22枚、無料キャンペーン実施中←詐欺です

フィッシング対策協議会は10月23日、宝くじ公式サイトを騙るフィッシング詐欺の報告が増えているとして注意喚起した。

メールもサイトも本物そっくり

同協議会によると、主な手口は「宝くじ公式サイト」を騙った偽のメールやSMSで被害者を詐欺サイトへ誘導し、クレジットカード番号などを入力させるというもの。メールの内容やサイトのデザインも手が込んでおり、余程注意して見ないと、偽物とはわからないレベルだ。

■詐欺メールの件名（一例） ・ジャンボ宝くじ22枚を無料でお試しいただけます（公式限定）

・ハロウィン企画：公式サイト限定でジャンボ宝くじ22枚無料提供中

・ハロウィン記念品：ジャンボ宝くじ22枚を皆様へ

・ハロウィン記念キャンペーン：ジャンボ22枚進呈（数量限定）

・ハロウィンキャンペーン第1弾：ジャンボ宝くじ22枚を無料で！

・公式特典：ジャンボ宝くじ22枚、無料キャンペーン実施中

・今だけ無料！ジャンボ宝くじ22枚進呈キャンペーン

・宝くじ公式プレミアム：ジャンボ22枚が今なら無料で受け取れます

・【宝くじ公式サイト】特別キャンペーンのご案内

・期間限定キャンペーンのお知らせ ■詐欺サイトのURL（一例／●は伏字） メール内リンク ・https://abgarag●●●●.info/

・https://pkxgnser.blu●●●●.cn/

・https://a4tz1ay●●●●.s3.eu-west-2.amazonaws.com/index.html

・https://8u02jzl●●●●.s3.us-east-1.amazonaws.com/index.html

・https://jyoaj7g●●●●.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/index.html 誘導先のURL ・https://75●●●●.top/

・https://qj●●●●.cn/

・https://agate●●●●.info/

・https://hnfe●●●●.top/

詐欺サイトは10月23日12時現在も稼働中。フィッシング対策協議会は、国内のセキュリティー対応機関（JPCERTコーディネーションセンター）に対して、詐欺サイトの閉鎖に向けた調査を依頼しているという。