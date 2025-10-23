ビッグエコー練馬店で“股間隠し動画”撮影　第一興商が謝罪し全室清掃

カラオケチェーン「ビッグエコー」を運営する第一興商は10月22日、SNS上で拡散していた迷惑行為の動画について、問題の店舗が東京・練馬にあるビッグエコー練馬店であったと発表した。動画には、利用客とみられる人物がカラオケルーム内で自らの股間をメニュー表で隠している様子が映っており、20日夜ごろから「ビッグエコーの店内で撮影されたのではないか」との指摘が相次いでいた。

同社によると、社内で調査をした結果、動画の撮影場所が練馬店であることが確認されたという。これを受け、同店では全客室の徹底的な清掃と、すべてのメニュー表の交換を実施した。さらに、動画を投稿した人物への対応については、今後関係機関と協議のうえで決定するとしている。

第一興商は「お客様や関係者の皆様にご心配とご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪し、全国の全店舗で従業員による店内巡回を強化すると説明した。再発防止策を講じ、安心して利用できる環境づくりに努めるとしている。

同件に関連して、配信者の“布団ちゃん”が10月20日の配信中に同様の迷惑行為をしたとして、大きな批判を受けている。配信中にカラオケルーム内でメニュー表で陰部を隠す行為がSNSで拡散された。所属していたプロゲーミングチームVARRELは布団ちゃんとの契約を解除している。