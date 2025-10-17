プログラミング不用で多様なAIツールを作成・展開、ノーコードAIプラットフォーム「Sphere AI」リリース

株式会社デジタルレシピは10月14日に、ノーコード AI プラットフォーム「Sphere AI (スフィアAI）」のリリースを発表した。プログラミングに関する知識がなくても、フォーム・API・チャットボットなど多様な形式でAIツールを作成し展開できるという。個人からスタートアップ、大企業まで、アイデアをすぐに形にする開発体験を提供するとしている。

同社によると、AIを活用した業務効率化やサービス創出のニーズは高まっているが、技術的な敷居が高く、アイデアを形にできる人が限られているという。また、多くの企業は「AIを使いたいが、どこから始めればいいか分からない」や「エンジニアリソースがない」という課題を抱えているそうだ。加えて、既存のAIプラットフォームは専門知識を前提とするものが多く、汎用性や柔軟性に欠ける側面もあると同社は指摘する。

「Sphere AI」の特徴としては、以下の点が挙げられている。

・完全ノーコードでツール構築：

専門的な知識や学習、プログラミングが不要で、直観的な操作でAIツールを設計・展開可能。

・多様な形式に対応：

フォーム、チャットボット、API、iframe埋め込みなど用途や場面に応じて展開できる。

・最先端 AI モデルを統合：

OpenAI、Google、Anthropic等の先端のAIモデルを利用可能。ユーザーは複数の選択肢から最適なAIを選べる。

・豊富なテンプレート群：

PDFからのQ&A、Webページ情報抽出、セールスメール自動生成など、すぐに利用可能なテンプレートを提供。

同社では今後「Sphere AI」を基盤として、企業の「AIファースト化」を支援するソリューションを順次展開していくとのこと。具体的には、チーム利用を想定した 共同編集機能・権限管理・利用ログ分析などを提供予定だという。また、社内データベースやCRMなどの既存システムとの連携を強化し、企業独自のナレッジを活かしたセキュアなカスタムAI運用環境の実現を目指すとしている。