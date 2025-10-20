「泳いでる？溺れてる？」を判定するRFIDタグ付き水泳帽

水難事故は実はプールでも起きている

水難事故といえば「川や海」のイメージが強いが、実は学校の授業やスイミングスクールでの事故も毎年起きている。子どもたちはまだ泳ぎに慣れていないため、足がつく浅い場所でも体調を崩したり、壁にぶつかったりして溺れてしまうことがあるのだ。

しかも大人数レッスンでは監視員の目も追いつかない。本来なら監視カメラが役立つが、盗撮事件をきっかけに設置禁止になる流れもあり、現場は悩ましい状況だ。

そんな課題に挑むのが、富士ゼロックス出身のエンジニアが2024年に立ち上げた株式会社プライムセンスの「Meel」である。

RFIDタグでリアルタイムに異常を検知

展示されていた水泳帽には、ユニクロの商品タグにも使われるRFIDが取り付けられており、リアルタイムでモニタリングする。もし不自然な挙動があれば、即座に監視員へ通知する。カメラを使わないため「画像流出の心配ゼロ」というのも安心ポイントだ。

ただし最大の課題は「正常な泳ぎ」と「溺れ」をどう区別するか。動きの差は微妙で、人間の目でも判別が難しい。そこで同社は千葉大学と共同研究を進め、溺水特有の動作パターンを解析し、精度を高めているとのこと。来シーズンには実装を目指しており、RFID付きスイムキャップが学校指定になる日も近そうだ。