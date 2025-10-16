注文書を自動でデータ化し在庫情報とひもづけ受注管理を実行、「zaico受注管理」提供開始

株式会社ZAICOは10月8日に、クラウド在庫管理システム「zaico」の新たな拡張サービスとして、「zaico受注管理」の提供開始を発表した。紙やPDFの注文書に記載された受注情報を、AI-OCR技術により自動でデータ化し、在庫管理システム「zaico」と連動した受注管理ができるというサービス。手入力の手間やミスをなくし、在庫確認から出庫までの一連の業務を効率化するという。

「zaico受注管理」は、「誰が・何を・いくつ注文したか」といった受注情報をデータ化し、クラウド上で管理できるという受注管理サービス。 在庫管理システム「zaico」と連動して、受注から在庫確認、出庫指示までの一連の業務効率化を図る。

特長の一つに挙げられているが、AI-OCRで注文書を自動読み取り。FAXやPDFで届いた注文書をアップロードするだけで、AI-OCRが自動で読み取りデータ化。商品マスタと連携した自動マッチング機能により、表記ゆれも正確に変換するという。使うほど精度が高まる学習機能を備えており、手書きの注文書でも高い認識率を実現するとしている。

もう一つの特徴に挙げられているのが、在庫管理システム「zaico」とデータ連動。受注情報と「zaico」の在庫データが自動で連動し、受注内容に応じた在庫数をリアルタイムで確認可能。受注に基づいて、出庫予定データを自動で作成するという。

「zaico受注管理」がもたらす改善効果としては、受注情報の自動入力による手入力の手間やミスの削減をはじめ、受注管理業務を標準化することによる属人化の解消、受注に応じた在庫数の確認や発送現場とのやり取りの効率化が挙げられている。

同社は今後、同サービスを起点に仕入れ・在庫・出荷など、サプライチェーン全体の効率化・最適化を推進していくとしている。