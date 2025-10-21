スキャナー市場でたしかな人気を誇るScanSnapシリーズ。その最新モデル「iX2500」は、価格.comの売上ランキングで1位という定番機です。前モデルからの改善点が数多く盛り込まれ、まさに“価格据え置きで大幅アップデート”といえる仕上がりとなっています。

家庭での利用では、子どものプリント類や保護者会の資料をまとめたり、家計簿用にレシートをスキャンしたりと幅広く活用できます。親世代の写真や手書きの書類をデジタル化して保存するのにも便利です。これから必要な書類を整理したい人にこそ、最適な一台といえます。

