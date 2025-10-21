あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第157回
ScanSnap「iX2500」
価格据え置きで大幅アップデート！大満足したスキャンスナップの実力をテストしてみた
2025年10月21日 17時00分更新
スキャナー市場でたしかな人気を誇るScanSnapシリーズ。その最新モデル「iX2500」は、価格.comの売上ランキングで1位という定番機です。前モデルからの改善点が数多く盛り込まれ、まさに“価格据え置きで大幅アップデート”といえる仕上がりとなっています。
家庭での利用では、子どものプリント類や保護者会の資料をまとめたり、家計簿用にレシートをスキャンしたりと幅広く活用できます。親世代の写真や手書きの書類をデジタル化して保存するのにも便利です。これから必要な書類を整理したい人にこそ、最適な一台といえます。
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
iX2500を購入する3つのメリット
1）複数サイズの文書データを一括で処理
2）複数人で使う環境に向いている
3）45枚／分の高速性能
購入時に注意したい2つのポイント
1）頻繁に使わないならオーバースペック
2）作業量に応じた選択を
