このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 次へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第157回

ScanSnap「iX2500」

価格据え置きで大幅アップデート！大満足したスキャンスナップの実力をテストしてみた

2025年10月21日 17時00分更新

文● ドリまつ／三宅／ASCII　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
ScanSnap iX2500

ScanSnap「iX2500」

　スキャナー市場でたしかな人気を誇るScanSnapシリーズ。その最新モデル「iX2500」は、価格.comの売上ランキングで1位という定番機です。前モデルからの改善点が数多く盛り込まれ、まさに“価格据え置きで大幅アップデート”といえる仕上がりとなっています。

　家庭での利用では、子どものプリント類や保護者会の資料をまとめたり、家計簿用にレシートをスキャンしたりと幅広く活用できます。親世代の写真や手書きの書類をデジタル化して保存するのにも便利です。これから必要な書類を整理したい人にこそ、最適な一台といえます。

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

iX2500のメリットと注意点

iX2500を購入する3つのメリット
1）複数サイズの文書データを一括で処理
2）複数人で使う環境に向いている
3）45枚／分の高速性能

購入時に注意したい2つのポイント
1）頻繁に使わないならオーバースペック
2）作業量に応じた選択を

まとめ
詳細スペック情報

前へ 1 2 3 4 次へ

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン