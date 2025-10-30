このページの本文へ

USB-C接続対応でバッテリー駆動！

PFUのモバイルスキャナー「ScanSnap iX110」11月13日発売

2025年10月30日 13時00分更新

文● 南田／ASCII　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

ScanSnap iX110

　PFUは11月13日、バッテリー搭載のモバイルスキャナー「ScanSnap iX110」を発売する。直販価格は2万7500円。

　「ScanSnap iX110」は400gのコンパクトボディーで、バッテリー駆動により場所を選ばずいつでもスキャン可能。接続方式はUSB-CとWi-Fi（802.11b/g/n）で、Wi-Fiはアクセスポイント接続に加えてPCとのダイレクト接続にも対応。通信環境がない状況でもスキャンできる。

　本体は給紙カバーを開けるだけで電源がONになり、環境に合わせてWi-Fi接続先を自動で切り替え。レシートや名刺など小さな原稿は、2枚同時に並べて読み取るデュアルスキャン機能も備える。

2枚同時に並べて読み取るデュアルスキャン機能を搭載

　「ストレートパス」「Uターンパス」の2つのペーパーパス機構により、省スペースでのスキャンが可能。A4サイズを超えるA3/B4サイズの原稿は半分に折ってスキャンでき、スキャン後に自動合成されるため、大きいサイズの原稿も手間なくデータ化できる。

おもな読み取り機能

　専用アプリ「ScanSnap Home」はPC版とスマホ版が用意され、スキャンデータは文字検索可能なPDFもしくはJPEGで保存可能。電子帳簿保存法スキャナ保存の画質要件を満たす「e-文書モード」にも対応する。

　また、PCやスマホを起動せずに直接本体から「ScanSnap Cloud」経由で各種クラウドサービスへワンタッチでスキャンデータの保存も可能。

　カラバリは白と黒をラインアップ。オリジナルカバー（直販価格3300円）も用意され、第1弾は人気クリエイター3名とコラボ。『きのこの山ワイヤレスイヤホン』で話題のプロダクトクリエイターのミチル氏、イラストレーターのせきの氏、ライターのダ・ヴィンチ・恐山氏がデザインを手掛けた個性豊かなカバーが登場。

オリジナルカバーは直販価格3300円

　2025年10月30日～2025年11月9日まで、ScanSnap公式XおよびInstagramにて、各SNSごとにScanSnap iX110本体と好みのデザインカバーをセットで各1名にプレゼントするキャンペーンも開催される。

　おもな仕様は次の通り。
　・読み取り速度：片面5.2秒/枚
　・給電方式：バッテリー（USBバスパワーは充電専用）
　・インターフェース：USB-C（USB2.0/1.1）
　・Wi-Fi：IEEE802.11b/g/n（ダイレクト接続対応）
　・サイズ：273（W）×47.5（D）×36（H）mm
　・重量：約400g
　・発売日：2025年11月13日（木）
　・直販価格：2万7500円

インターフェ―スはUSB-Cにアップデート

●関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン