『魔女ガミ』パッケージ限定版の詳細が判明！「第8回ぜんため」への出展情報も

インティ・クリエイツは10月8日、2D横スクロールアクションゲーム『魔女ガミ－The Witch of Luludidea－』（Nintendo Switch 2／Nintendo Switch）について、パッケージ限定版のデザインや内容など詳細情報を公開。パッケージ限定版は数量限定商品となっているので、気になる人は早めに予約をしておこう。

ゲームの発売日は、2025年10月30日。価格はプラットフォームやエディションによって異なるので、下記をチェックしてほしい。なお、本作はPC（Steam）版も配信。こちらの配信日は未定だ。

限定版内容

①限定版BOX

本作のすべてを生み出した、ディレクターでありオフィシャルイラストレーターでもある夏目裕司氏が描き下ろした、主人公シロハと魔女アラディア・シロハが乗り越えるべきマジョガミたちが描かれた、超美麗な限定版BOX。

②設定資料集

オフィシャルイラストレーターの夏目裕司氏の各種デザインはもちろん、スタッフがデザインしたコメント付き資料・プロトタイプ時の企画書および設定資料まで惜しみなく収載した、魔女ガミのすべてが堪能できるフルカラー設定資料集。表紙も描きおろしイラストを使用している。

③サウンドトラックCD（2枚組）

ゲーム中のBGM（全47曲）、およびボーナストラックとして、シロハと星神による歌曲（全8曲）を収録した2枚組サウンドトラックCD。

※画像は制作中のイメージです。同梱物のデザイン・仕様は予告なく変更されることがあります。

第8回ぜんため（全国エンタメまつり）出展のお知らせ

2025年10月18日・19日の二日間、各務原市民公園（岐阜県各務原市）にて開催する「第8回ぜんため（全国エンタメまつり）」にインティ・クリエイツが参加を発表。

当日は『魔女ガミ－The Witch of Luludidea－』『カルドアンシェル Nintendo Switch 2 Edition』『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト トライアングル エディション』をプレイアブル出展する。試遊すると、各タイトルとも直径57mmの特製缶バッジを1つプレゼント。

また、東京ゲームショウで好評だった「魔女ガミくじ」も終日引くことが可能。巫女姿の主人公「シロハ」のおみくじで吉兆を占ってみてはいかがだろうか。

さらに、物販では新商品として「魔女ガミ アクリルチャーム」が登場。主人公「シロハ」や星神達のかわいいチャームをぜひ手に入れよう。

物販（新商品）

品名：魔女ガミ アクリルチャーム

種類：7種（裏面は同一デザイン）

サイズ：45×45mm以内

価格：各800円 ※イベント会場特別価格

【イベント概要】

イベント名：第8回ぜんため（全国エンタメまつり）

会場：各務原市民公園

https://www.city.kakamigahara.lg.jp/kankobunka/kankou/1002755.html

日時：2025年10月18日 10時～17時

2025年10月19日 10時～15時30分

料金：無料

▼来場方法は、ぜんための公式サイトをチェック！

https://zentame.com/

「インティ・クリエイツ情報局」の最新回が配信決定！

IKKANさんと田中健大さんのダブルMCでお届けするインティ・クリエイツの最新情報を紹介する番組「インティ・クリエイツ情報局」の第21回が配信決定。配信日時は、2025年10月15日21時から。

今回の放送では、新感覚ガールズスラッシュアクションゲーム『魔女ガミ－The Witch of Luludidea－』をピックアップ。ゲストに「鋼鉄のマジョガミ スズ」役の西川舞さんを迎え、さまざまな情報を紹介するという。

【番組概要】

番組名：インティ・クリエイツ情報局 第21回

日時：2025年10月15日21時～

MC：IKKANさん／田中健大さん

ゲスト：西川舞さん

配信URL：

YouTube Live：https://youtube.com/live/uWE_h2z5Fmc

ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348853005

【ゲーム情報】

タイトル：魔女ガミ－The Witch of Luludidea－

（マジョガミ －ザ ウィッチ オブ ルルディデア－）

ジャンル：アクション

販売：インティ・クリエイツ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）

発売日：

Switch 2／Switch：2025年10月30日

Steam：未定

価格：

Switch 2パッケージ通常版：9240円

Switchパッケージ通常版：7150円

Switch 2パッケージ限定版：1万3640円

Switchパッケージ限定版：1万1550円

Switch 2ダウンロード版：6500円

Switch／Steamダウンロード版：5500円

※Steamはダウンロード版のみ。

CERO：B（12才以上対象）