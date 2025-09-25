インティ・クリエイツは9月25日、Nintendo Switch 2／Nintendo Switchで発売予定の『魔女ガミ－The Witch of Luludidea－』について、新PVを公開した。

ゲームの発売日は、2025年10月30日。価格はSwitch 2のパッケージ通常版が9240円、ダウンロード版が6500円。Switchのパッケージ通常版が7150円、ダウンロード版が5500円だ。そのほかのエディションも用意されているので、下記をチェックしてほしい。

本作では、記憶を失った少女「シロハ」と自称父と名乗る「シオリ」の奇妙な旅は化け物に追われる少女「カルマ」との出会いから大きく動き出す。迫りくる新たなマジョガミに加え、炎の魔女「マキシ」も登場しこの摩訶不思議な物語が展開していく。

▼新PV

https://youtu.be/BGLFj8_msAE

「東京ゲームショウ2025」出展情報

「東京ゲームショウ2025」では、本作の試遊ができる。チュートリアル付きの初心者向け「はじめてコース」と、一度試遊した人向けの「挑戦者コース」の2コースから選択可能だ。「挑戦者コース」では星神シリウスに加え、星神ポルクスも限定解禁され、強力な変身形態を体験できる。

試遊した人には特製缶バッジ5種の中から1種をプレゼント。ぜひ、インティ・クリエイツブース（ホール8・N-08）、もしくはハピネットブース（ホール7・N-12）に立ち寄ってみよう。

また、インティ・クリエイツブースでは、うちわの無料配布や試遊しなくてもチャレンジできるおみくじ「魔女ガミくじ」も用意。おみくじは主人公「シロハ」の楽しいコメント付きで、何が出るかは運次第。ぜひ、ゲームショウの思い出作りに「魔女ガミくじ」も楽しんでみよう。

さらに、2025年9月27日12時よりハピネットブース内ステージにて、「インティ・クリエイツ情報局 魔女ガミ TGS公開生配信」を実施。MCのIKKANさん、田中健大さんに加え、『魔女ガミ』ディレクターの夏目裕司氏、ゲストに主人公シロハ役の富田美憂さん、星神ポルクス役の大西綺華さんを迎え、ゲームの魅力をたっぷり紹介するという。

同日はYouTubeとニコニコ動画による配信もあるので、ぜひ視聴してみてはいかがだろうか。東京ゲームショウ2025出展情報の詳細は、公式サイトやハピネットのゲームショウ特設サイト、またはXでチェックをしてほしい。

▼詳細はこちらへ！

『魔女ガミ』公式サイト：https://majogami.com/jp/

インティ・クリエイツ 公式X：https://twitter.com/GunvoltOfficial

ハピネットゲームフェス！ in TGS2025 特設サイト：https://happinet-tgs.com/

ハピネット GAME/GOODS 公式X：https://twitter.com/Happinet_VG

▼番組配信

YouTube：https://www.youtube.com/live/GZS2lX3mNMM

ニコニコ動画：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348535192

【ゲーム情報】

タイトル：魔女ガミ－The Witch of Luludidea－

（マジョガミ －ザ ウィッチ オブ ルルディデア－）

ジャンル：アクション

販売：インティ・クリエイツ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）

発売日：

Switch 2／Switch：2025年10月30日

Steam：未定

価格：

Switch 2パッケージ通常版：9240円

Switchパッケージ通常版：7150円

Switch 2パッケージ限定版：1万3640円

Switchパッケージ限定版：1万1550円

Switch 2ダウンロード版：6500円

Switch／Steamダウンロード版：5500円

※Steamはダウンロード版のみ。

CERO：B（12才以上対象）