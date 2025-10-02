インティ・クリエイツは10月2日、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch向け2D横スクロールアクションゲーム『魔女ガミ－The Witch of Luludidea－』について、ゲームの魅力に触れられる特別な体験版を配信。

ゲームの発売日は、2025年10月30日。価格はプラットフォームやエディションなどで異なるので、下記を参照してほしい。なお、配信日は未定だがPC（Steam）版も用意している。

▼1stPV

本体験版では、記憶を失った少女「シロハ」が自称・父を名乗る紙キレの「シオリ」と出会い、最初のステージを体験可能。「シロハ」の基本的な剣戟アクションに加え、本作の特徴である神速スラッシュアクション「セツナ」を体験できるので要チェックだ。

また、物語を進めて星神「シリウス」を仲間にすることで実現可能な変身も実装。魔女ガミの魅力を堪能できるので、ぜひともこの機会に遊んでみてはいかがだろうか。

【ストアページ】

▼Nintendo Switch

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000097798

▼Nintendo Switch

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000100992

【ゲーム情報】

タイトル：魔女ガミ－The Witch of Luludidea－

（マジョガミ －ザ ウィッチ オブ ルルディデア－）

ジャンル：アクション

販売：インティ・クリエイツ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）

発売日：

Switch 2／Switch：2025年10月30日

Steam：未定

価格：

Switch 2パッケージ通常版：9240円

Switchパッケージ通常版：7150円

Switch 2パッケージ限定版：1万3640円

Switchパッケージ限定版：1万1550円

Switch 2ダウンロード版：6500円

Switch／Steamダウンロード版：5500円

※Steamはダウンロード版のみ。

CERO：B（12才以上対象）