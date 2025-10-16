強敵が続々とシロハの前に立ちはだかる！『魔女ガミ』新たなキャラクターとシステムを紹介

インティ・クリエイツは10月16日、2D横スクロールアクションゲーム『魔女ガミ－The Witch of Luludidea－』［Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）］について、新たなキャラクターやシステムの一部など、最新情報を公開。

本作の発売日は 2025年10月30日。価格はプラットフォームやエディションによって異なるので、下記のゲーム情報を確認してほしい。

キャラクター紹介

アートディレクターである夏目裕司氏による独特で魅惑的なデザインのキャラクターを紹介！

襲い掛かるマジョガミたち

野獣のマジョガミ ペティット

CV：上永紗也華さん

「ふぐ～…おなか…へった…

おにく。おにくたべたい。」

飽くなき食欲に忠実な獣人。過去に人を食べた記憶を持ち、それゆえにまた味わいたいと思っている。俊敏な身のこなしと、多彩な性質を持つキノコを生み出す力でシロハを翻弄する。

襲い掛かるマジョガミたち

崩壊のマジョガミ フレイ・フレイヤ

CV：古木のぞみさん

「お前なんかバラバラにしてやるー！」

「お前なんかズタズタにしてやるー！」

無邪気な双子の兄妹。壊れていく世界のことなどお構いなしに破壊衝動を暴走させる。同時攻撃を得意とし、左右から飛び交う攻撃がシロハを襲う。

襲い掛かるマジョガミたち

鋼鉄のマジョガミ スズ

CV：西川舞さん

「悪質なハッカー…！ 卑怯な魔女め…！

貴様はこの世界のスパイウェア…」

機械技術に精通した女性。恋人の復活を成し遂げるべく、アラディアのとある「計画」に加担している。機械と兵隊を駆使し、その物量でシロハを窮地に追いやる。

ゲームシステムの一部を紹介

【サブエピソード】

メインストーリーでは語られないサブエピソードも多数存在する。冒険の合間に覗いてみよう。

【談話】

宝箱から獲得できるアイテム「話の種子」や、一部のお守りを装備すると解放される。親子のなごやかな日常会話などが楽しめる。

【交流】

宝箱などから獲得できるアイテム「言霊」で 仲間の親愛度を高めると解放される。仲間の生い立ちや隠された真実が明らかとなる。

【ゲーム情報】

タイトル：魔女ガミ－The Witch of Luludidea－

（マジョガミ －ザ ウィッチ オブ ルルディデア－）

ジャンル：アクション

販売：インティ・クリエイツ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）

発売日：2025年10月30日

価格：

Switch 2パッケージ通常版：9240円

Switchパッケージ通常版：7150円

Switch 2パッケージ限定版：1万3640円

Switchパッケージ限定版：1万1550円

Switch 2ダウンロード版：6500円

Switchダウンロード版：5500円

Steam版：4400円

※Steamはダウンロード版のみ。

CERO：B（12才以上対象）

© INTI CREATES CO., LTD. 2025 ALL RIGHTS RESERVED.