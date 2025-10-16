個性的な3人のマジョガミを紹介！
強敵が続々とシロハの前に立ちはだかる！『魔女ガミ』新たなキャラクターとシステムを紹介
2025年10月16日 15時45分更新
インティ・クリエイツは10月16日、2D横スクロールアクションゲーム『魔女ガミ－The Witch of Luludidea－』［Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）］について、新たなキャラクターやシステムの一部など、最新情報を公開。
本作の発売日は 2025年10月30日。価格はプラットフォームやエディションによって異なるので、下記のゲーム情報を確認してほしい。
キャラクター紹介
アートディレクターである夏目裕司氏による独特で魅惑的なデザインのキャラクターを紹介！
襲い掛かるマジョガミたち
野獣のマジョガミ ペティット
CV：上永紗也華さん
「ふぐ～…おなか…へった…
おにく。おにくたべたい。」
飽くなき食欲に忠実な獣人。過去に人を食べた記憶を持ち、それゆえにまた味わいたいと思っている。俊敏な身のこなしと、多彩な性質を持つキノコを生み出す力でシロハを翻弄する。
襲い掛かるマジョガミたち
崩壊のマジョガミ フレイ・フレイヤ
CV：古木のぞみさん
「お前なんかバラバラにしてやるー！」
「お前なんかズタズタにしてやるー！」
無邪気な双子の兄妹。壊れていく世界のことなどお構いなしに破壊衝動を暴走させる。同時攻撃を得意とし、左右から飛び交う攻撃がシロハを襲う。
襲い掛かるマジョガミたち
鋼鉄のマジョガミ スズ
CV：西川舞さん
「悪質なハッカー…！ 卑怯な魔女め…！
貴様はこの世界のスパイウェア…」
機械技術に精通した女性。恋人の復活を成し遂げるべく、アラディアのとある「計画」に加担している。機械と兵隊を駆使し、その物量でシロハを窮地に追いやる。
ゲームシステムの一部を紹介
【サブエピソード】
メインストーリーでは語られないサブエピソードも多数存在する。冒険の合間に覗いてみよう。
【談話】
宝箱から獲得できるアイテム「話の種子」や、一部のお守りを装備すると解放される。親子のなごやかな日常会話などが楽しめる。
【交流】
宝箱などから獲得できるアイテム「言霊」で 仲間の親愛度を高めると解放される。仲間の生い立ちや隠された真実が明らかとなる。
【ゲーム情報】
タイトル：魔女ガミ－The Witch of Luludidea－
（マジョガミ －ザ ウィッチ オブ ルルディデア－）
ジャンル：アクション
販売：インティ・クリエイツ
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）
発売日：2025年10月30日
価格：
Switch 2パッケージ通常版：9240円
Switchパッケージ通常版：7150円
Switch 2パッケージ限定版：1万3640円
Switchパッケージ限定版：1万1550円
Switch 2ダウンロード版：6500円
Switchダウンロード版：5500円
Steam版：4400円
※Steamはダウンロード版のみ。
CERO：B（12才以上対象）
© INTI CREATES CO., LTD. 2025 ALL RIGHTS RESERVED.
ASCII.jpの最新情報を購読しよう