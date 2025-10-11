予約特典としてデジタル音楽集「魔女ガミ 音楽集 ー ディレクターズ セレクション ー」が付く！
Steam版『魔女ガミ－The Witch of Luludidea－』の予約スタート！10月29日まで10％オフで予約購入が可能
2025年10月11日 00時00分更新
インティ・クリエイツは10月11日、2D横スクロールアクションゲーム『魔女ガミ－The Witch of Luludidea－』について、PC（Steam）版の予約受付を開始した。本作はPC（Steam）のほか、Nintendo Switch 2／Nintendo Switchでも発売予定。いずれの発売日も、2025年10月30日となる。
PC（Steam）の価格は4400円。ほかのプラットフォームの価格については、下記のゲーム情報を確認してほしい。
なお、発売前日の10月29日までに本作を予約すると、10％オフの3960円で購入可能。さらに予約特典として、ここだけの限定品「魔女ガミ 音楽集 ー ディレクターズ セレクション ー」が付属する。
サウンドディレクターの山田一法氏がセレクトしたゲームを彩るBGMを楽しむことできるので、PC（Steam）版で買いたいと思っていた人は、ぜひ予約購入を検討してみてはいかがだろうか。
PC（Steam）『魔女ガミ－The Witch of Luludidea－』
配信日：2025年10月30日
価格：4400円
予約特典：デジタル音楽集（mp3、256kbps）
「魔女ガミ 音楽集 ー ディレクターズ セレクション ー」
予約期間：2025年10月10日～10月29日
※予約期間は10％オフで購入できる。
ストアURL：https://store.steampowered.com/app/3837380/
【ゲーム情報】
タイトル：魔女ガミ－The Witch of Luludidea－
（マジョガミ －ザ ウィッチ オブ ルルディデア－）
ジャンル：アクション
販売：インティ・クリエイツ
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）
発売日：2025年10月30日
価格：
Switch 2パッケージ通常版：9240円
Switchパッケージ通常版：7150円
Switch 2パッケージ限定版：1万3640円
Switchパッケージ限定版：1万1550円
Switch 2ダウンロード版：6500円
Switchダウンロード版：5500円
Steam版：4400円
※Steamはダウンロード版のみ。
CERO：B（12才以上対象）
© INTI CREATES CO., LTD. 2025 ALL RIGHTS RESERVED.
