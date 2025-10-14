爽快なスラッシュアクションを楽しもう！
『魔女ガミ－The Witch of Luludidea－』を「Steam Nextフェス」で遊ぼう！2つのコースが楽しめる体験版を配信
2025年10月14日 16時00分更新
インティ・クリエイツは10月14日、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）向け2D横スクロールアクションゲーム『魔女ガミ－The Witch of Luludidea－』について、現在開催中の「Steam Nextフェス」でPC（Steam）版の体験版を配信すると発表。「Steam Nextフェス」の開催期間は、2025年10月20日午前2時まで。
ゲームの発売日は、2025年10月30日。価格はプラットフォームやエディションによって異なるので、下記のゲーム情報を確認してほしい。
Steam版紹介PV
今回の体験版は、チュートリアル付きの初心者向け「はじめてコース」と少し手慣れた人向けの「挑戦者コース」の2コースから選択できる。本編に先行して星神も限定解禁しており、強力な変身形態を体験可能だ。気になっていた人はぜひ遊んでみてはいかがだろうか。
体験版URL：https://store.steampowered.com/app/4041600/
PC（Steam）版『魔女ガミ－The Witch of Luludidea－』は10％オフの先行予約も受け付け中。予約特典として、デジタル音楽集も付くのでお見逃しなく。
ストアURL：https://store.steampowered.com/app/3837380/
【ゲーム情報】
タイトル：魔女ガミ－The Witch of Luludidea－
（マジョガミ －ザ ウィッチ オブ ルルディデア－）
ジャンル：アクション
販売：インティ・クリエイツ
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）
発売日：2025年10月30日
価格：
Switch 2パッケージ通常版：9240円
Switchパッケージ通常版：7150円
Switch 2パッケージ限定版：1万3640円
Switchパッケージ限定版：1万1550円
Switch 2ダウンロード版：6500円
Switchダウンロード版：5500円
Steam版：4400円
※Steamはダウンロード版のみ。
CERO：B（12才以上対象）
© INTI CREATES CO., LTD. 2025 ALL RIGHTS RESERVED.
ASCII.jpの最新情報を購読しよう