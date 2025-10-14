『魔女ガミ－The Witch of Luludidea－』を「Steam Nextフェス」で遊ぼう！2つのコースが楽しめる体験版を配信

インティ・クリエイツは10月14日、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）向け2D横スクロールアクションゲーム『魔女ガミ－The Witch of Luludidea－』について、現在開催中の「Steam Nextフェス」でPC（Steam）版の体験版を配信すると発表。「Steam Nextフェス」の開催期間は、2025年10月20日午前2時まで。

ゲームの発売日は、2025年10月30日。価格はプラットフォームやエディションによって異なるので、下記のゲーム情報を確認してほしい。

Steam版紹介PV

今回の体験版は、チュートリアル付きの初心者向け「はじめてコース」と少し手慣れた人向けの「挑戦者コース」の2コースから選択できる。本編に先行して星神も限定解禁しており、強力な変身形態を体験可能だ。気になっていた人はぜひ遊んでみてはいかがだろうか。

体験版URL：https://store.steampowered.com/app/4041600/

PC（Steam）版『魔女ガミ－The Witch of Luludidea－』は10％オフの先行予約も受け付け中。予約特典として、デジタル音楽集も付くのでお見逃しなく。

ストアURL：https://store.steampowered.com/app/3837380/

【ゲーム情報】

タイトル：魔女ガミ－The Witch of Luludidea－

（マジョガミ －ザ ウィッチ オブ ルルディデア－）

ジャンル：アクション

販売：インティ・クリエイツ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）

発売日：2025年10月30日

価格：

Switch 2パッケージ通常版：9240円

Switchパッケージ通常版：7150円

Switch 2パッケージ限定版：1万3640円

Switchパッケージ限定版：1万1550円

Switch 2ダウンロード版：6500円

Switchダウンロード版：5500円

Steam版：4400円

※Steamはダウンロード版のみ。

CERO：B（12才以上対象）

© INTI CREATES CO., LTD. 2025 ALL RIGHTS RESERVED.