Ankerの超軽量ワイヤレスイヤホンが33％オフの2,990円【プライム感謝祭セール】
2025年10月07日 16時45分更新
【プライム感謝祭セール】Anker Soundcore Life P2 Mini 完全ワイヤレスイヤホンが登場！
オーディオブランドAnkerの完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Life P2 Mini」がAmazonプライム感謝祭セールに登場。
通常価格は4,490円のところ、今なら33％OFFの2,990円で購入できます。過去1か月で1万点以上も売れた超人気商品です。
Anker Soundcore Life P2 Mini 完全ワイヤレスイヤホンの特徴
イヤホンの重さは約4.4gと軽さが魅力。Bluetooth 5.3に対応し、音飛びを極限まで抑え、安定した接続で音楽が楽しめます。
左右のイヤホンの単独使用と両耳での使用を簡単に切り替え可能。周囲の音を聞きながら音声を楽しみたい、ハンズフリー通話や音楽鑑賞をしながら作業をしたい時などに便利です。
AIノイズリダクションを搭載。AIがあなたの音声と周辺のノイズを認識し、ノイズを除去しながら人の声を大きく伝送することで、通話相手はあなたの音声をよりクリアに聞くことが可能です。
商品仕様
・充電端子：USB Type-C
・充電時間：約2時間（イヤホン）/約3時間（充電ケース）
・重さ：約47g（充電ケース含む）/約4.4g（イヤホン本体 片耳）
・防水規格：IPX5
・Bluetoothプロファイル：A2DP, AVRCP, HFP, HSP
・再生可能時間：最大8時間（イヤホン本体のみ）/最大32時間（充電ケース使用時）
・通話：最大6時間（イヤホン本体のみ）/最大18時間（充電ケース使用時）
※再生可能時間は音楽再生時の時間であり、音量、再生する内容、使用環境によって異なります。
・対応コーデック：SBC / AAC
まとめ：33％オフで買えるチャンスを見逃すな！
プライム感謝祭セールなら、33%OFFの2,990円で購入可能です。
ただでさえお手頃価格なうえ、さらに安く買える今を逃したら、あとで後悔しますよ。ぜひ33％オフで購入できるこの絶好の機会をお見逃しなく！
総勢200万点以上が特別価格
Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、チェックしみてみましょう！
