Ankerの超軽量ワイヤレスイヤホンが33％オフの2,990円【プライム感謝祭セール】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【プライム感謝祭セール】Anker Soundcore Life P2 Mini 完全ワイヤレスイヤホンが登場！

オーディオブランドAnkerの完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Life P2 Mini」がAmazonプライム感謝祭セールに登場。

通常価格は4,490円のところ、今なら33％OFFの2,990円で購入できます。過去1か月で1万点以上も売れた超人気商品です。

Anker Soundcore Life P2 Mini 完全ワイヤレスイヤホンの特徴

イヤホンの重さは約4.4gと軽さが魅力。Bluetooth 5.3に対応し、音飛びを極限まで抑え、安定した接続で音楽が楽しめます。

左右のイヤホンの単独使用と両耳での使用を簡単に切り替え可能。周囲の音を聞きながら音声を楽しみたい、ハンズフリー通話や音楽鑑賞をしながら作業をしたい時などに便利です。

AIノイズリダクションを搭載。AIがあなたの音声と周辺のノイズを認識し、ノイズを除去しながら人の声を大きく伝送することで、通話相手はあなたの音声をよりクリアに聞くことが可能です。

商品仕様

・充電端子：USB Type-C

・充電時間：約2時間（イヤホン）/約3時間（充電ケース）

・重さ：約47g（充電ケース含む）/約4.4g（イヤホン本体 片耳）

・防水規格：IPX5

・Bluetoothプロファイル：A2DP, AVRCP, HFP, HSP

・再生可能時間：最大8時間（イヤホン本体のみ）/最大32時間（充電ケース使用時）

・通話：最大6時間（イヤホン本体のみ）/最大18時間（充電ケース使用時）

※再生可能時間は音楽再生時の時間であり、音量、再生する内容、使用環境によって異なります。

・対応コーデック：SBC / AAC

まとめ：33％オフで買えるチャンスを見逃すな！

プライム感謝祭セールなら、33%OFFの2,990円で購入可能です。

ただでさえお手頃価格なうえ、さらに安く買える今を逃したら、あとで後悔しますよ。ぜひ33％オフで購入できるこの絶好の機会をお見逃しなく！

総勢200万点以上が特別価格

Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、チェックしみてみましょう！