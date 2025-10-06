Dots for、アフリカ・ベナンの地方農村部で「村の印刷サービス」本格展開開始

株式会社Dots forは10月1日に、アフリカの地方農村部における印刷・コピー事業「村の印刷サービス」を、ブラザー工業株式会社と協力して、10月からベナンで本格的に展開すると発表した。セネガルでもテスト導入を開始したという。

同社によると、アフリカではデジタル化の波から取り残された地方農村部に人口が多く、都市部との間で情報格差と機会格差が広がっており、収入格差も拡大しているという。そうした格差の一つに、「村の中でコピー・印刷ができない」ことが挙げられている。公的書類の印刷や学校教材のコピーに需要があるが、村に印刷・コピーできる場所がないため、数十キロ離れた近隣の街まで移動して印刷やコピーをしているケースもあるという。

Dots forではこれまでベナンで実証実験を行い、印刷・コピーの需要の確認や事業性の評価のほか、Dots forが提供するデジタルプラットフォーム「d.CONNECT」にブラザー工業の複合機を組み込む仕組みの確認、アフリカの農村環境における同社複合機の耐久性を含めた検証を行ってきたという。また、この取り組みを加速するために、8月にはブラザー工業と資本業務提携を実施している。

この取り組みの次ステップとして、今回ベナンでの「村の印刷サービス」の本格的な展開を開始したとのこと。加えて、セネガルでも「村にいながら印刷やコピーができることへの価値」を検証するために複合機のテスト導入を9月末から開始したという。