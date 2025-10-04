このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第111回

Amazonプライム会員限定

【プライム感謝祭先行セール】Anker「PowerLine III USB-Cケーブル」が720円に！60W急速充電対応

2025年10月04日 09時00分更新

文● さとまさ、金子　編集⚫︎ASCII

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

アマゾンでAnker PowerLine III USB-C & USB-C 2.0 ケーブル (0.9m ブラック)を入手

Amazonプライム感謝祭先行セールAnkerケーブルが登場！

　充電アクセサリで定評のある「Anker」から、「PowerLine III USB-C & USB-C 2.0 ケーブル」が販売中です。

　通常価格990円のところ、いまなら27％オフの720円で購入できるチャンスです。

高耐久設計で長く使えるUSB-Cケーブル

　この高耐久ケーブルは25,000回以上の折り曲げテストをクリアし、最大60WのUSB PD（パワーデリバリー）に対応。スマホ、タブレット、ノートPCまで幅広いデバイスを急速充電できます。

スリムで扱いやすいデザイン

　「PowerLine III USB-C & USB-C 2.0 ケーブル」は、Ankerのシリーズの中でも最もスリムな設計。コネクタ部分は独自の凹凸デザインで、掴みやすく扱いやすいのが特徴です。

　長さ0.9mでデスク周りに最適。さらに、最大480Mbpsの高速データ転送もサポートし、動画や音楽の移動もスムーズです。

幅広いデバイスに対応

　MacBook、iPad Pro、Galaxy Sシリーズ、Google Pixelシリーズなど幅広いデバイスで使用可能。充電器（別売）と組み合わせれば、Samsung Galaxy S25をわずか30分で50％充電することも可能です。

安心の保証とサポート付き

　パッケージにはケーブル本体に加え、取扱説明書、18ヵ月保証、カスタマーサポートが含まれており、購入後も安心して利用できます。

総勢200万点以上が特別価格

　Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。このセールに先駆けて10月4日から10月6日まで先行セールも実施されます。

　また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

お得なポイントアップキャンペーンの登録はこちらから
 

　プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、一足先に見てみましょう！

　以下はプライム感謝祭先行セール対象商品の一部です。

　New Amazon Kindle Colorsoft 16GB

　光の反射を抑えた目に優しい紙のような読み心地のKindleがカラーディスプレイで登場。16GBのストレージで、数千冊のコンテンツをこの1台に保存し、持ち歩けます。

アマゾンでNew Amazon Kindle Colorsoft 16GBを入手

　ASUS ゲーミングノートPC TUF Gaming F17 FX707VV

　本商品はAmazon.co.jp限定です。標準モデルが本体色イェーガーグレー、対応Bluetoothバージョンが5.2なのに対し、限定品は本体色メカグレー、Bluetooth 5.1となります。

アマゾンでASUS ゲーミングノートPC TUF Gaming F17 FX707VVを入手

　PUMA ユニセックス大人 リッキー 387607

　定番で合わせやすいスニーカーです。 シンプルなフォルムにサイドのフォームストリップが引き立つデザイン。コーディネートにも取り入れやすく日常使いしやすいアイテムです。

アマゾンでPUMA ユニセックス大人 リッキー 387607を入手
 

