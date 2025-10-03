警備ロボット「SQ-2」に「人物検知機能」搭載　警戒エリアへの侵入者などを検知してリアルタイムで通知

SEQSENSE株式会社は、同社の警備ロボット「SQ-2（エスキューツー）」に「人物検知機能」を搭載し、9月22日から警備ロボットサービスの一部として正式リリースした。警戒エリアへの侵入者や残留者を検知し、警備員にリアルタイムで通知することで、警備レベルの向上と警戒監視の効率化を図るという。

「人物検知機能」は、ロボットが稼働中に、指定されたエリア・時間帯で人物を検知すると、操作監視用パソコンに通知を出す。これにより閉館後の施設内における侵入者など、不審人物の早期発見と迅速な対応を支援する。これまで一部で試験的に導入していたが、2025年9月22日から警備ロボットサービスの一部として正式にリリースした。同機能は、SEQSENSEが提供する警備ロボットサービスの標準機能として利用できるが、一部対応していない機種があるとのこと。新たな機器の設置やオプション料金は不要だという。

同社の主力製品という警備ロボット「SQ-2シリーズ」は3D LiDARを搭載し、3次元マッピングや動体検知、環境変化の検出が可能なロボット。立哨、巡回、来館者対応など警備業務の代替により、施設の管理コスト削減に寄与するという。また、独自の検知機能などを活用して警備レベルの向上を支援する。「SQ-2」シリーズは、2025年9月時点で全国80台以上導入されているという。