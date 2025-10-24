バンダイナムコエンターテインメントは10月24日、iOS／Android／PC向けガンダムシミュレーション「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」にて、緊急メンテナンスを実施中だと告知した。

今回のメンテは、本日12時より開催した「マスターリーグ SEASON5」にてスコアを正常に獲得できない不具合を受けてのこと。メンテ終了時刻は未定だ。当初はPC版のみだったが、現在はiOS／Android版もメンテ対象となっている。

ユーザーからは「マイナス51億点でたんですが？」「ゆっくりメンテしてくれ」「運営さんPC版実装でキャパオーバーになってないか」「詫び石まってます」などの声が寄せられている。

