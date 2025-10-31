UR「ガンダム・バルバトスルプスレクス(EX)」などがピックアップガシャに登場
メインステージ「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 後半」が『ジージェネ エターナル』に追加！
バンダイナムコエンターテインメントは10月31日、iOS／Android向けガンダムシミュレーション『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』について、メインステージに「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 後半」を新たに追加した。
また、UR「ガンダム・バルバトスルプスレクス(EX)」／UR「三日月・オーガス」などが新たに追加されたピックアップガシャも開催中だ。開催期間は、2025年11月21日11時59分まで（予定）。
さらに、開催中の「ジェネレーションタワー 「EAST TOWER」」や、販売中の「サウンドパック vol.2」についての情報も公開された。
■メインステージ「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 後半」が追加！
2025年10月31日よりメインステージ「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 後半」が追加され。メインステージ「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」のステージ13をクリアすることで解放される。
また、あわせて「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」に登場したキャラクターにまつわる物語を描いた「SIDE STORY」も実装。「SIDE STORY」をクリアすることでSSR「エックスケー」がクリア報酬として獲得できる。ぜひメインステージとあわせて楽しもう。
加えて、期間限定で「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」にて使用された「Fighter」などの楽曲がメインステージにて流れるように。期間中はぜひBGMをオンにしてプレイしてみよう。楽曲再生期間は、2025年11月29日12時ごろまで。
さらに、メインステージ追加にあわせて、エターナルパス加入特典の「アニメ視聴機能」に「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」を追加。メインステージの進行とあわせてアニメ視聴も楽しんでみてはいかがだろうか。
※再生可能期間および内容は、予告なく変更する場合があります。
※アニメ視聴機能の利用にはサブスクリプション「エターナルパス」の加入が必須となります。
※現在アニメ視聴機能は国内版限定です。海外版、およびGoogle Play Games版ではご利用いただけません。
※各種詳細はアプリ内をご確認ください。
■UR「ガンダム・バルバトスルプスレクス(EX)」／UR「三日月・オーガス」などがピックアップガシャに登場！
期間限定ユニットとして、UR「ガンダム・バルバトスルプスレクス(EX)」／UR「三日月・オーガス」が登場。また、UR「ガンダム・エアリアル改修型(EX)」／UR「スレッタ・マーキュリー」や、URサポーター「アトラ・ミクスタ＆ホタルビ」が新登場している。
あわせて、UR「ガンダム・バルバトス(第6形態)(EX)」／UR「三日月・オーガス」もピックアップ中なので、要チェックだ。ガシャの開催期間は、2025年11月21日11時59分まで（予定）。
※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。
※詳細はアプリ内をご確認ください。
■『ジェネレーションタワー 「EAST TOWER」』開催中！
イベント「ジェネレーションタワー 「EAST TOWER」」が開催中。今回新たに16F～20Fの階層が追加された。開催期間は、2025年11月21日11時59分まで（予定）。
ジェネレーションタワーとは、フリー部隊を2つ編成して1階層からステージをクリアしていき、最上階層を目指すイベント。ステージに登場する「ボス」や「注目ユニット」といった警戒すべき要素の情報を得られる「攻略情報」や、他のプレイヤーがステージを攻略したときの編成を見ることができる「クリア情報」の機能を利用して、編成を組み替えながら攻略を目指そう。
報酬として「ダイヤ」や「称号」に加え、「武装強化パーツUR」「SP化バッジ」などのほか、19Fをクリアすることで、「自身と自身を中心とした範囲の味方が的に与えるダメージが上昇する」スキルを持つURキャラクター「ミオリネ・レンブラン」を獲得可能。ぜひ最上層を目指して挑戦しよう。開催期間は、2025年11月21日11時59分まで（予定）。
※本イベントは、プレイヤーRANK16に到達することで解放されます。
※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。
※本イベントは今後再登場する可能性があります。
※イベントの詳細はアプリ内をご確認ください。
■オルタナティブ作品の楽曲を収録した「サウンドパック vol.2」が販売中！
本日2025年10月31日より、「サウンドパック vol.2」が販売された。オルタナティブ作品の楽曲を51曲収録している。さらにプレミアムガシャチケットなどがセットになった特別なパックとなっている。
ぜひ入手して、お気に入りの楽曲でジージェネエターナルを楽しもう。
■「サウンドパック vol.2」収録楽曲一覧
【機動武闘伝Gガンダム】
最強の証～キング・オブ・ハート
燃えあがれ闘志 忌まわしき宿命を越えて
我が心 明鏡止水～されどこの掌は烈火の如く
激闘の中 それぞれの約束
血戦の時きたり
甦る悪魔 その究極の姿を現す
偉大なる英雄
牙を光らせ龍が舞う
勇気という名の勲章を胸に
交錯する機体
FLYING IN THE SKY
Trust You Forever
【新機動戦記ガンダムW】
思春期を殺した少年の翼
黒い風が死へ誘う
返り血と火薬の匂いの中
屍に埋もれた平和を探して
龍が泳ぐ時 すべては終わる
強行突破
ガンダム襲撃
ゼロの伝説 -XXXG-OOWO
ゼクスが来る
OZモビルスーツ接近
任務遂行
未来への飛翔
JUST COMMUNICATION
RHYTHM EMOTION
■「サウンドパック vol.2」収録楽曲一覧
【新機動戦記ガンダムW Endless Waltz】
WHITE REFLECTION
【機動新世紀ガンダムX】
サテライト・キャノン
追撃
死線
「僕がニュータイプだ」
復活のガロード
迫り来る巨大な力
駆け抜けるGX
ニューウエポン・ディバイダー
DREAMS
Resolution
【機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ】
Mobile Suit Gundam:Iron-Blooded Orphans
Defenders of the Wild
Signs of Victory
All Out
Strengths Focus
In a Fury
Ein System
Last Extremity
Raise your flag
Survivor
RAGE OF DUST - New Version -
Fighter
【SDガンダム外伝 ジークジオン編】
大決戦～テーマ/エンディング1/エンディング2
ガンダムビルドファイターズ
ニブンノイチ
※発売期間および内容は、予告なく変更になる場合があります。
※サウンドパックはプラットフォームごとに1回まで購入できます。
※楽曲の解放状況はプラットフォームを跨いで引き継ぐことはできません。
※詳細はアプリ内をご確認ください。
【ゲーム情報】
タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル
ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）
配信：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：iOS／Android／PC
※一部非対応機種がございます。
配信日：配信中（2025年4月16日）
価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）
©創通・サンライズ ©創通・サンライズ・MBS
※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
※画面は開発中のものです。
※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。
※AppleとAppleのロゴ、App Storeは、米国およびそのほかの国で登録されたApple Inc.の商標です。
※Google Playは Google LLC. の商標です。