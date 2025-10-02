文章や画像、動画作成からチャットボット作成まで、AIコンテンツ生成SaaS「AI ONE」提供開始

株式会社アソシエーションオフィスは9月30日に、AI技術を活用したコンテンツ生成SaaS「AI ONE（エーアイ ワン）」のリリースを発表した。「AI ONE」は、文章・画像・動画・音声・自社サイト用チャットボットなどを自動生成できるという次世代型プラットフォーム。文書や画像を生成するだけでなく、企業のマーケティング活動から日々のクリエイティブ制作まで幅広く支援するという。

「AI ONE」では、文章やビジュアルの制作、音声コンテンツの作成、動画でのプレゼンや広告素材、カスタマーサポートの自動化まで、これまで複数のツールを使い分けていた業務をひとつで完結するとしている。クラウドベースのSaaSとして提供されるため、インストールや初期設定は不要。アカウントを作成すれば、すぐに文章生成や画像生成といった機能を利用できるという。

主な機能としては、（1）生成AIチャット＆マルチモード対話、（2）AIチャットボット（学習・埋め込み・配信）、（3）コンテンツ生成（テキスト／コード）、（4）画像・動画生成、（5）音声関連（合成・クローン・文字起こし）、（6）課金・プラン管理（SaaS運用に必須の収益化機能）、（7）プロバイダ連携（主要モデル・APIを横断）、（8）管理・運用ダッシュボード、（9）サポート＆マーケティング、（10）アフィリエイト機能、（11) 多言語UI・Webサイト機能が挙げられている。

専門的な知識がなくても自社専用のチャットボットを作成できる機能を搭載。ナレッジを追加するだけで自社のサービスや商品に合わせた回答を学習させられるという。完成したチャットボットは自社のホームページに設置可能。従来は人手が必要だったカスタマーサポート業務を効率化し、顧客体験の向上と業務負担の軽減を図るとしている。