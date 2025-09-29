Amazonセール情報大紹介！ 第81回
容量150Lタイプのスリムボディ冷蔵庫が今だけ2万6,990円【Amazonタイムセール】
2025年09月29日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】山善 冷蔵庫 150L「ZFR-D150」登場！
山善から、スリムボディの冷蔵庫「ZFR-D150」がAmazonタイムセールに登場。
通常価格は3万4,800円のところ、今なら22％OFFの2万6,990円で購入できます。こちらはAmazon限定商品となります。ぜひチェックしてみてください！
一人暮らしにぴったりな容量150Lタイプ
上段の冷蔵室はたっぷり容量102Lで買い物かご約2個分の食材が収納できます。下段の冷凍室は、まとめ買いや作り置きもしっかり収納できる容量48L。
7段階で調節できる温度調節機能
夏など周囲温度が高い時や氷を作りたい時はダイヤル6～7、通常時はダイヤル3～5、冬場など周囲温度が低い時や冷えすぎる時はダイヤル1～2と用途に合わせて調節可能。手動霜取りする際にはダイヤルをOFFに。
静音＆省エネ設計
運転音26dBの静音設計でキッチンではもちろん、ダイニングなど生活空間に置いても音が気になりません。また、省エネ基準達成率100％を達成しており、使っているだけでお財布にも環境にもやさしい設計です。
※省エネ基準達成率は15年新測定方法(JIS C 9801 3:2015) に基づいて算定
