容量150Lタイプのスリムボディ冷蔵庫が今だけ2万6,990円【Amazonタイムセール】

【Amazonタイムセール】山善 冷蔵庫 150L「ZFR-D150」登場！

山善から、スリムボディの冷蔵庫「ZFR-D150」がAmazonタイムセールに登場。

通常価格は3万4,800円のところ、今なら22％OFFの2万6,990円で購入できます。こちらはAmazon限定商品となります。ぜひチェックしてみてください！

一人暮らしにぴったりな容量150Lタイプ

上段の冷蔵室はたっぷり容量102Lで買い物かご約2個分の食材が収納できます。下段の冷凍室は、まとめ買いや作り置きもしっかり収納できる容量48L。

7段階で調節できる温度調節機能

夏など周囲温度が高い時や氷を作りたい時はダイヤル6～7、通常時はダイヤル3～5、冬場など周囲温度が低い時や冷えすぎる時はダイヤル1～2と用途に合わせて調節可能。手動霜取りする際にはダイヤルをOFFに。

静音＆省エネ設計

運転音26dBの静音設計でキッチンではもちろん、ダイニングなど生活空間に置いても音が気になりません。また、省エネ基準達成率100％を達成しており、使っているだけでお財布にも環境にもやさしい設計です。

※省エネ基準達成率は15年新測定方法(JIS C 9801 3:2015) に基づいて算定