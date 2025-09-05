西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第146回
ビデオカード「GeForce RTX 5060 White OC」がオススメ!!
Palitから新登場のビデオカードで白色PCパーツの選択肢がさらに広がりそう：ドスパラ大阪・なんば店
2025年09月05日 16時00分更新
大阪・日本橋のPCパーツショップ「ドスパラ大阪・なんば店」を取材しました。今回、店舗スタッフの前川莉央さんがオススメする製品は、Palitのビデオカード「GeForce RTX 5060 White OC」。デュアルファンクーラーを採用する真っ白なカラーリングが特徴のRTX 5060搭載ビデオカードです。
GeForce RTX 5060 White OCはNVIDIAのRTX 50世代ミドルレンジGPU「GeForce RTX 5060」を搭載するビデオカードです。
搭載するRTX 5060は、ベースクロックが2280MHz、ブーストクロックが2527MHzとなっており、定格（2500MHz）よりわずかにオーバークロックされています。ビデオメモリーにはGDDR7 8GBを採用しています。
Total Graphics Powerは145Wで、外部電源入力には「PCIe-8pin×1」を使用します。推奨電源容量は550Wです。
本体寸法は262.1×126.3×40.1mmの2スロット厚。デュアルファンクーラーは大きさの取り回しもよく、さまざまなPCケースに取り付け可能でしょう。映像出力はHDMI×1とDisplayPort×3という、一般的な構成になっています。
前川さんいわく、GeForce RTX 5060 White OCは、RTX 5060搭載ビデオカードの中でも数少ない白色モデルのひとつです。RGB LEDの装飾も備わっていますが控えめで、クーラー側面に1本のラインが光る程度となっています。専用アプリからも制御可能で、控えめに光らせたいパソコンを組む場合に適しています。
PCパーツを白色で揃えるなら、前回の記事で紹介したASRockマザーボード「B850 Challenger WiFi ドスパラ限定モデル」の白バージョンと組み合わせるのもオススメとのこと。
ゲーミング性能の面では、GeForce RTX 5060 White OCを用いてフルHD環境でほとんどのゲームを快適にプレイできます。RTX 50シリーズの特徴であるマルチフレーム生成対応ゲームであれば、さらに快適さが増すでしょう。Palit製品らしく手頃な価格も魅力で、ミドルレンジの白色ゲーミングパソコンを組む際には、有力な候補となるはずです。
また、ドスパラ大阪・なんば店2階のドスパラセレクト製品コーナーが、ほぼ完成状態になったそうです。水冷CPUクーラーやメモリー、電源ユニットなど、PCケース以外のドスパラセレクト製品の展示も出揃っていました。各製品のRGB LEDも点灯して充実した展示となっています！
そのほか、ドスパラ大阪・なんば店では現在、アルバイトの店舗スタッフを募集中です。興味のある人はぜひドスパラ大阪・なんば店へ問い合わせください。
この連載の記事
-
第145回
デジタルフルタワー級性能をミニタワーに凝縮！ 編集、AI、ゲームにもオススメなデスクトップPCが限定価格で2万6980円OFF：マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店
-
第144回
デジタル老舗メーカーから満を持して登場したレバーレスコントローラー！ 発売からしばらく経った今でも大人気です：ソフマップ なんば店
-
第143回
PCパーツプロの、プロによる、プロのためのPulsarゲーミングマウス（使いやすい！）：PCワンズ
-
第142回
デジタル発売から時間が経ってもなおスタッフの推し！ 140mmARGBファン×4のエアフローが強いPCケース：パソコン工房 大阪日本橋店
-
第141回
デジタルゲーム・配信の基礎部分をしっかり押さえた、ASRock新型マザーボードのドスパラ限定モデルが登場：ドスパラ大阪・なんば店
-
第140回
デジタル新設計ケースで楽々開閉！ 大幅なイメチェンを果たした「新生G TUNE」をご覧あれ：マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ
-
第139回
デジタルXから「実物を見に来た」人も。店頭でOZgaming製ゲーミングPCを購入できるようになりました：ソフマップ なんば店
-
第138回
PCパーツこれが新時代のモバイルバッテリー！ 世界初のナトリウムイオン電池採用で安全＆長寿命：PCワンズ
-
第137回
デジタルついに、Noctuaから120mm冷却ファン第2世代モデルが登場！ 冷却性能と静音性は折り紙付き：ツクモLABI1なんば店
-
第136回
デジタル1万7480円でGen4接続の上位クラス、白色ヒートシンクも付属したドスパラセレクトの良コスパSSD：ドスパラ大阪・なんば店
- この連載の一覧へ