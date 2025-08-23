ゲーム・配信の基礎部分をしっかり押さえた、ASRock新型マザーボードのドスパラ限定モデルが登場：ドスパラ大阪・なんば店

大阪・日本橋のPCパーツショップ「ドスパラ大阪・なんば店」を取材しました。店舗スタッフ・前川莉央さんのオススメは、ASRockのマザーボード「B850 Challenger WiFi ドスパラ限定モデル」（以下、B850 Challenger WiFi）です。

B850 Challenger WiFiは、これまでグラフィックボード製品が中心だったASRock Challengerシリーズに初めて加わるマザーボードです。搭載チップセットはAMD B850、対応CPUソケットはSocket AM5、フォームファクターはATXとなります。

今回紹介しているのは黒色モデルですが、同時期に白色モデルもリリースされており、好みでカラーを選べるのも魅力です。

メモリースロットは4基で最大容量256GB、メモリー最大速度はDDR5-8000（OC）に対応。拡張スロットはPCIe 5.0x16スロット（x16モード）、PCIe 4.0x16スロット（x4モード）、PCIe 4.0x1を2基の計4スロットを搭載。M.2ソケットはPCIe 5.0x4、PCIe 4.0x4の計2基。SATA 6Gは4基搭載します。

バックパネル側のインターフェースは、USB 2.0×4基、USB 3.2 Gen1 Type-A×4基、USB 3.2 Gen2 Type-A×1基、 USB 3.2 Gen2 Type-C×1基、HDMI、2.5Gbps LAN、Wi-Fi/Bluetoothアンテナ端子、HD Audio入出力を装備。無線通信はWi-Fi 7とBluetooth 5.4をサポートします。

前川さんによると、B850 Challenger WiFiは12+2+1のしっかりとしたVRM構成や、十分な数のUSBポート、BIOS Flashback対応など、基礎部分がしっかりと押さえられているマザーボードとのこと。

デザイン面では、黒色モデルは派手な装飾を排したブラック基調でまとめられており、黒を意識したコンセプトで組む際に適しています。一方で、バリエーションの白色モデルは、基板上の樹脂パーツまで可能な限り白で統一しているので、白系のパソコンを組みたい人にはもってこいです。

ASRock製B850マザーボードには、同じ価格帯の「B850 Pro RS WiFi」や「B850 Steel Legend WiFi」もあります。しかし、B850 Challenger WiFiはPCIe 4.0 x1スロットの数が多いのが特徴です。内蔵キャプチャカードなどを増設することの多い配信用途には適していそうです。

そのほか、ドスパラ大阪・なんば店では現在、対象パソコン（GALLERIAデスクトップPC）を購入しエントリーすることで、購入金額に応じて最大10万円分のドスパラポイントが必ずもらえる「夏の大感謝祭」を実施中です。



期間は9月4日の閉店まで。GALLERIAデスクトップPCの購入を検討しているのならこのチャンスは見逃せません。詳細はドスパラのウェブサイトも参照してください！

また、ドスパラ大阪・なんば店では、店内フロアの大改装からさらに手が加わり、2階にドスパラセレクト製品コーナーが設けられていました。ここではドスパラセレクトのピラーレスPCケース「XR PASTEL」シリーズも全色展示されています。淡いパステルカラーが特徴のPCケースをぜひ店舗で確認しましょう！