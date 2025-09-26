日本発、サステナブル素材の国際連携クラスターSustainable Tech Global Cluster（STGC）発足

ジカンテクノ株式会社、株式会社レブセル、合同会社ELEMUS、ユナイテッドシルク株式会社のディープテック4社は、9月18日に大阪で開催された「Climate Innovation Forum」において、国際的連携体 Sustainable Tech Global Cluster（STGC）の発足を発表した。

日本の繊維・素材産業はグローバル競争や環境規制の高度化、産業構造の転換を背景に、国内生産の縮小と海外依存が続いてきたという。一方で、脱炭素・資源循環・生物多様性といった社会課題を背景に、世界ではサステナブル素材への需要が拡大しているとのこと。こうした中、日本発の技術を国際的に展開するため、ディープテック企業4社が結集し、大阪・関西万博やCES、Viva Technologyなどでの協業を経て、正式にクラスター設立に至ったという。

STGCの特徴として、以下が挙げられている。

1. 多様なサステナブル技術を結集

- 籾殻シリカ、木粉×漆の新素材、シルク複合材、CO₂吸収・資源化（DAC技術）など、相互補完的な技術群を統合。

2. 高付加価値市場をターゲット

- ラグジュアリー産業（化粧品・アイウェア等）、電子機器分野（半導体基板・スマートデバイス等）、建材分野（断熱材等）に供給し、欧州ラグジュアリーブランドなど世界的企業への展開を目指す。

3. 地域資源との連携

- 青森のバイオマス発電を活用した籾殻シリカ供給、能登復興に向けた漆植林プロジェクト、愛媛でのシルク産業振興など、地域経済と環境負荷低減を両立。

今後の展望として、2026年1月に米国ラスベガスで開催される「CES 2026」に出展を予定するほか、欧州（モナコ、フランス）での展示・商談機会を拡大するなど、日本発サステナブル素材の国際展開を加速するとしている。