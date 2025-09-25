AI健康アプリ「カロママ プラス」、リロクラブを通じてスポーツクラブ向けに提供開始

株式会社Wellmiraは9月18日に、福利厚生アウトソーシングサービスを展開する株式会社リロクラブが運営する「Club Off Alliance（クラブオフ アライアンス、以下「クラブオフ」）」において、スポーツクラブ向けにAI健康アプリ「カロママ プラス」の提供を2025年9月から開始したと発表した。提供にあたって、「カロママ プラス」で貯めた健康ポイントを「クラブオフ」のポイントに交換できる機能を搭載するなど、スポーツクラブ向けの機能を拡充。従来リロクラブが提供してきた「クラブオフ」の特典やお見舞金サービスと、スポーツクラブ向けに機能拡充した「カロママ プラス」を連動させることで、スポーツクラブ会員の健康意識向上や運動継続をサポートするとともに、スポーツクラブの売上拡大や解約率改善につなげることを目指すという。

AI健康アプリ「カロママ プラス」は、食事・運動・睡眠などのライフログや健康診断結果、ウェアラブルデバイスから連携したPHR（パーソナル・ヘルス・レコード：個人の健康や身体の情報を記録した健康・医療・介護などのデータ）を記録すると、パーソナルAIコーチ「カロママ」からパーソナルな健康アドバイスが届くアプリ。「ダイエット」や「健康維持」、「筋肉をつけたい」など目的に応じたコースを選択でき、食事の写真を撮るだけでAIがカロリーや栄養バランスを自動で分析、食材や献立を提案する。

スポーツクラブ向けに提供するにあたって、健康目標の達成やスポーツクラブへの来館など「カロママ プラス」アプリを活用して貯めたポイントを「クラブオフ」のポイントに交換できる機能を搭載。「クラブオフ」のポイントは各種優待（旅行・レジャー・外食・日用品など）の支払い時に使用でき、会員の達成体験とお得感を結びつけるとのこと。

また、「クラブオフ」の会員IDとスポーツクラブの会員番号を連携し、アプリ内に表示させる機能を搭載。バーコードやQRコードの読み取りで入館するタイプのスポーツクラブでは、「カロママ プラス」のバーコード・QRコード表示機能を使ったドアの開錠が可能になるという。

「カロママ プラス」にはランキング機能があり、「歩数」「健康スコア」を参加者同士で競うイベントを開催可能。同機能を活用して、スポーツクラブ側でイベントの設定を手軽に行えるとのこと。リロクラブが企業向けに提供してきた健康経営認定支援イベントのノウハウをスポーツクラブにも展開することで、会員同士の交流や結束力を高めるとともに、来館日以外でも“つながる”コミュニケーションを実現するよう支援するとしている。