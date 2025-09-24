AIエージェントを搭載した営業支援サービス「AQ-AIエージェント for Sales」提供開始

アジアクエスト株式会社は9月17日に、AIエージェントを搭載した営業支援サービス「AQ-AIエージェント for Sales」の提供開始を発表した。第一弾として、商談議事録を解析して必要項目を各種営業管理ツールに自動入力する機能をリリースするという。

同サービスは、営業現場の情報の管理・商談の属人化・多言語対応・人材不足といった課題を、AIエージェントの活用を通じて解決することを目的にローンチされたとのこと。「商談議事録からSFAに必要事項を自動入力」は、AIエージェントに商談の議事録を学習させることで、連携されたSFAへ情報を入力。複数の商談担当者の独自な構成や言葉遣いも自律的に判断し、必要項目を適切に入力することが可能という。

導入効果としては、商談後の入力漏れを防ぐとともに、入力作業の効率化を見込んでいるとのこと。経験に依存しない均質な入力が可能とすることで、組織全体の生産性向上とデータ活用基盤の強化につながるとしている。

2025年秋から冬にかけては、カレンダー連携による会議用URLの自動発行や議事録連携によるシームレスなCRMへの案件登録、次回営業アクションの提言／リマインド機能、リアルタイムの営業アシスト機能といった新機能を搭載していく予定とのこと。

現在は、Salesforce、HubSpot、Kintoneに対応し、日本語と英語に対応。将来的には他の営業ツール、より多くの言語へ対応範囲を拡大していくとしている。