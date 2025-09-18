除雪や整地、重量物運搬、災害対応など多様な用途を想定、超小型無人建設機械「UGV-F11RC2」発表

エバーブルーテクノロジーズ株式会社は、同社が提供する「除雪ドローン」の遠隔操縦技術を応用し、悪路や斜面といった現場に対応できる超小型無人建設機「UGV-F11RC2」を、2025年12月に発売することを発表した。同製品は建設・農業・災害対応など幅広い現場で人手不足や作業負担の軽減に貢献する“新世代マイクロ重機”とのことで、従来の小型機では困難だった環境にも対応できるUGV（Unmanned Ground Vehicle）だという。

同社は「除雪ドローン」を開発し無人・遠隔操作による除雪作業を提供してきた中で、導入先の現場から「除雪以外の用途にも使用したい」との声が寄せられていたという。

特に建設や農業の現場では、高齢化や人手不足、危険を伴う作業での事故リスク、労働環境改善のニーズが深刻化しており、安全かつ効率的に代替できる無人ソリューションが求められていた。こうした課題に応えるため、同社では「UGV-F11RC2」を開発。「除雪ドローン」の技術を継承しながら、より幅広い現場に対応できるよう進化させたという。

「UGV-F11RC2」の特長として、以下の点が挙げられている。

・高出力・4モーター駆動で不整地も突破

独立4モーターによるAWD構成（合計1000W）で強力なトラクションを発揮し、不整地や斜面も安定走行。電動駆動により静音性が高く、低コストで運用可能とのこと。ガソリンやオイル不要でメンテナンスフリー、CO₂排出ゼロで室内や閉空間でも使用できるという。

・超小回り設計・ゼロターン対応

スキッドステア方式（左右輪の回転差による操舵）を採用し、最小旋回半径は0.5m。狭い場所でも操作できるという。

・優れた不整地走破性・法面対応

独自のローリング・リジッド・フレームによって常に4輪が接地。200mmの段差を乗り越え、最大30度の斜面でも安定走行可能とのこと。また、低重心設計で安全性を確保。4輪ブレーキ装備で斜面でも停止できるという。

・オプションブレードで多用途に展開

ブレード装着時は小規模な除雪や土砂の押し出し、平坦化などに対応可能。

・オプションFPVカメラ

高機能コントローラーとFPVカメラ装備によって遠隔からの偵察や危険エリアでの作業にも活用可能だという。

用途としては、農業現場（冬季の除雪、整地、肥料・収穫物の運搬）、建設現場（法面整備、資材搬送、危険区域での偵察作業）、災害対応（倒木・土砂の排除、重量物運搬、被災地での遠隔偵察）、地域インフラ（小規模除雪、生活道路の維持管理）を想定しているという。

「UGV-F11RC2」の主な仕様は、サイズは全長1.0m×全幅0.7m×全高0.5m、装備重量は約90kg、稼働時間は約3時間（最高速度走行時）、充電方式は家庭用100V AC—6～10時間でフル充電（仕様は変更される場合がある）。9月から受注を開始し2025年12月発売予定。価格はオープン価格（詳細は問い合わせ）とのこと。