ヤバい！ケンタッキー「にんにく醤油チキン」がにんにく増し可能になった

ケンタッキーフライドチキンは9月17日から、全国の店舗で数量限定の「にんにく醤油チキン」（単品330円）を販売します。

今年の「にんにく醤油チキン」は“追いにんにく”できる

“食欲の秋”の期間限定商品としておなじみのKFCの「にんにく醤油チキン」が今年も復活。



今回は新たに別添ソース「にんにく醤油マヨ」も登場し、“追いにんにく”もできるラインナップで展開します。

にんにく醤油チキンは、にんにくと醤油の風味をベースに唐辛子の辛みと胡麻の香ばしさを加えた濃厚な味わいを特徴としています。

KFCならではのサクサク衣とジューシーなチキンににんにく醤油の旨みが絡み合い、食欲をそそる仕上がりだといいます。

新登場のにんにく醤油マヨ（追加30円）は、ガツンと香るにんにくと濃厚なマヨのまろやかさが特長で、かける量を調整しながら好みの味に仕上げられます。

オリジナルチキンとサイドメニュー、ドリンクがセットになった「食べくらべセット」や、セットの内容ににんにく醤油マヨもついた「追いにんにくセット」も用意されています。





【にんにく醤油チキン】

・にんにく醤油チキン単品 330円

・にんにく醤油マヨ 30円

・追いにんにくセット 1000円

〔にんにく醤油チキン、オリジナルチキン、選べるサイド1種、ドリンクM、にんにく醤油マヨ〕

・食べくらべセット 980円

〔にんにく醤油チキン、オリジナルチキン、選べるサイド1種、ドリンクM〕

・食べくらべ4ピースパック 1490円

〔にんにく醤油チキン2ピース、オリジナルチキン2ピース、選べるサイド1種〕

・食べくらべ6ピースパック 2240円

〔にんにく醤油チキン3ピース、オリジナルチキン3ピース、選べるサイド2種〕

にんにく党必見！

ガッツリとした味わいが魅力のにんにく醤油チキン。そこに新登場のにんにく醤油マヨを合わせれば、さらにコクと旨みが増して、チキンのジューシーさを引き立ててくれそうです。

にんにく醤油マヨは単品でも購入できるので、“追いにんにく”でさらにガツンとした味わいをプラスしたり、オリジナルチキンやポテトなど好きなメニューにかけて味変もオーケー！ にんにく好きは試してみたくなっちゃいますね！

※価格は税込み表記です。