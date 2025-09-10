このページの本文へ

9月17日新発売

日高屋に「肉ニラらーめん」豚肉とニラの旨みたっぷり！

2025年09月10日 19時15分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　「熱烈中華食堂日高屋」は9月17日から「肉ニラらーめん」を発売します。

日高屋に肉ニラらーめんが新登場

　関東を中心に展開する、ラーメンチェーン・日高屋に新メニュー。

▲肉ニラらーめん　700円
　餃子セット　980円、半チャーハンセット　990円

　豚肉とニラの旨み、玉ねぎの甘味を引き出した醤油ベースのスープに、具材は豚肉、ニラ、玉ねぎを使用しています。シンプルながらも素材の旨みが際立ち、ニラの香りが食欲をそそる仕上がりだといい、餃子セットや半チャーハンセットも用意されています。

サワーもコーラもお得に！

▲緑茶ハイ／レモンサワー／ウーロンハイ　通常330円→310円（各1杯）
　コカ・コーラ　通常130円→110円（1杯）

　また、9月17日から緑茶ハイ、レモンサワー、ウーロンハイを通常価格から20円引きで提供する「限定3種サワー祭」を開催。同期間にコカ・コーラも20円引きで提供します。

ニラ香る秋の一杯！

　肉ニラらーめんはシンプルながらも食べ応えがあり、ガッツリ食べたい時にもぴったりな一杯だそうですよ。

　涼しくなる季節に、温かい湯気と共に立ちのぼるニラの香りが一層食欲を刺激してくれそう！

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧