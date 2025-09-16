【得得】鴨うどんなど秋メニュー登場！うどんは3玉まで同一価格

うどんチェーン「得得」は、9月17日から11月30日までの期間限定で「秋のごちそうメニュー」を販売します。
京鴨や広島県産カキなど、この季節ならではの食材を使った多彩なラインアップがそろいます。
▲カキとじ丼セット 1180円
広島県産のカキをふんわり玉子でとじた「カキとじ丼セット」。ジューシーで旨みあふれるカキとやさしい玉子の組み合わせが絶妙で、冷たいうどんにも温かいうどんにも合う満足感の高い一品です。
▲カキフライ定食 1390円
広島県産のカキを香ばしく揚げたカキフライが5粒ついた定食です。とんかつソースとタルタルソースの2種類が用意され、揚げたてのカキをさっぱり、あるいは濃厚に味わえます。旬ならではの濃厚なカキの味わいを楽しめます。
▲京鴨ときのこのハリハリうどんセット 1490円
※うどん3玉まで同一価格
旨み豊かな京鴨と香り高いきのこをたっぷり使用した「京鴨ときのこのハリハリうどんセット」。水菜のシャキシャキ感がアクセントとなり、鴨のコクとだしの旨みを引き立てます。
セットの丼は「ミニカツ丼」「ミニ親子丼」「ミニネギトロ丼」「ミニ得とり唐天丼」「ミニうな丼」の5種類から好みに合わせて選べます。また、うどんは3玉まで同一価格となります。
・牛たんとろろ丼セット 1260円
・うなトロ丼セット 1260円
カキも鴨もぜいたくに！
このほかにも牛たんとろろ丼セットやうなトロ丼セットなども登場し、食欲の秋を彩る豪華な内容となっています。
得得では、もちもちとコシのある自社製のうどんを3玉まで同一価格で増量できる商品があり、おなかいっぱい食べたい人にとってお値打ち！
食欲の秋に心もおなかもしっかり満たしてくれそうです。
※価格は税込み表記です。