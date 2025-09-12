スカウト文面生成・効果分析・マッチングなどダイレクトリクルーティングを支援、「サクルートAI」β版リリース

サクルート株式会社は9月5日に、ダイレクトリクルーティング領域におけるスカウト文面生成から配信効果の可視化、マッチング精度向上までを支援する、AIプロダクト「サクルートAI」β版の提供開始を発表した。

「サクルートAI」は、「候補者の職務経歴や志向性」と「企業の求人情報」をAIが自動で照合し、スキル・経験・条件といった複数の軸から候補者のマッチング度をスコア化し、一人ひとりに応じて訴求するスカウト文面を生成。媒体別・テンプレート別・時間帯別の返信率をリアルタイムで分析し、次のアクションに活かせる改善提案を提示するという。

主な特徴として、使用しているスカウト媒体上で業務フローを変えずに導入可能な点が挙げられている。Chrome拡張機能が各種求人媒体から候補者レジュメを読み取り、AIが自動でマッチング・文面生成まで完結するとのこと。レジュメのアップロード作業などは不要で、普段の業務フローを変えることなく利用できるという。

また、候補者のレジュメや職歴情報、企業の求人情報をAIが照合してパーソナライズされたスカウト文面の自動生成する点や、 媒体・テンプレート・時間帯別の効果分析機能、候補者のスキル・経験・条件の3軸から候補者のマッチング度をスコア化する機能も特徴だという。