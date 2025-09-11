業務用生成AIアプリを作成、共有可能に　ELYZA、法人向け生成AI活用ツール「ELYZA Works」リリース

株式会社ELYZAは9月9日に、法人向け生成AI活用ツール「ELYZA Works」のリリースを発表した。AIの伴走によって現場の社員が自社専用AIアプリを作成でき、チームでの利用が可能。企業における生成AI活用を促進するという。

「ELYZA Works」では、やりたいことを入力することで自社専用の業務AIアプリをAIが自動で作成。RAG機能などにも対応しており、自社固有の情報を参照させてアプリを作成することもできるという。作成されたアプリは入力項目が明確なフォーム形式のため、スキルに関係なく、誰でも簡単に利用できるとのこと。

作成したアプリはチーム単位で共有可能で、利用ログと権限管理機能によってセキュリティを確保した運用ができるとのこと。API連携で外部システムから呼び出せ、社内システムに組み込んで活用することもできるという。

また、利用者の入出力データや評価フィードバックを通じてAIアプリを継続的に改善でき、チームでの利用が進むほどデータが蓄積され、AIの支援によってさらにアプリの品質を向上できるとしている。

同社としては今後、企業における生成AI活用のさらなる促進を目指し、同社研究開発部門で開発したAIエージェントを「ELYZA Works」に実装予定のほか、外部システムとの連携や、KDDIグループを含む大手企業と販売提携・オプションサービス提携など、機能およびサービスの拡張を進めていくとしている。