バンダイナムコエンターテインメントは9月9日、「デジモンストーリー」シリーズ最新作「デジモンストーリー タイムストレンジャー」の無料体験版を9月11日より配信すると発表した。

本作は人間世界とデジモンが住む異世界「デジタルワールド・イリアス」2つの世界を行き来し、デジモンを仲間にして冒険する育成RPG。「過去と未来」「人間世界と異世界」 そして「人間とデジモン」という相反する2つの要素が複雑に絡み合い、そこから生まれる絆や葛藤を描く。

体験版では、ゲーム本編の冒頭部分をまるっとプレイ可能。セーブデータを製品版へ引き継ぎできるので、やり込んでおくとスタートダッシュを切れる。デジモンをたくさん仲間にしておこう。

また、セントラルタウンを自由に探索できるモードも別途収録しているとのこと。10月2日の発売前に、本作の世界に触れてみてはいかがだろうか。

この発表を受けてユーザーからは「ガッツリやるぞ」「サプライズありがとうございます！」「テンション上がるぅ！」と好評の声。「PS5版とSteam版をやり比べてみよう」という玄人も。

なお、本作は9月25日～28日に千葉・幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2025」でも試遊出展を行う。そこではセントラルタウンを探索できるトライアルと、パロットモンボスに挑戦できるバトル主体の試遊が楽しめるとのこと。

試遊すると特別なキラキラステッカーやプロモーションパックがもらえるので、当日行く人はバンダイナムコブースを訪れてみては（詳しくはこちら！）。

【ゲーム情報】

タイトル：デジモンストーリー タイムストレンジャー

ジャンル：育成RPG

販売：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2025年10月2日

価格：

通常版：8910円（パッケージ／ダウンロード）

限定版：1万6280円（パッケージ）

フィギュア付き限定版：2万8380円（パッケージ）

超特装版：4万5650円（パッケージ）

デラックスエディション：1万1000円（ダウンロード）

アルティメットエディション：1万4300円（ダウンロード）

CERO：C（15歳以上対象）

©本郷あきよし・東映アニメーション ©Bandai Namco Entertainment Inc.

※画像は開発中のものです。実際の製品とは異なる場合があります。

※情報はインフォメーション配信日現在のものです。発表後、予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

©2025 Sony Interactive Entertainment Inc. “プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、 “プレイステーション”、 “PS5ロゴ”、“PS5”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

©2025 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。